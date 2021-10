Koronavírus-számok Magyarországon 10/13/2021 Elhunytak + 10 Σ 30 330 Kórházban + 4 Σ 737 Fertőzöttek + 814 Σ 830 725 Tesztek + 14 075 Σ 7 093 879 Oltottak + 2 125 Σ 5 913 862 A legújabb trendek

Már most is lemaradásban vagyunk harmadik oltásban, pedig még csak most kellene belehúzni igazán

Haszán Zoltán járvány október 13., szerda 8:20 6