Lerakták a Budapest-Belgrád vasútvonal alapkövét

A legfontosabb hazai közlekedésfejlesztési beruházásnak nevezte Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Budapest-Belgrád vasútvonalat, aminek pénteken Kiskunhalason tették le az alapkövét. Ez az a vasútvonal, amit Magyarország kínai hitelből épít azért, hogy a kínai termékek minél gyorsabban érhessenek el a görögországi kikötőkből Európába. A vasútvonalat Homolya Róbert, a MÁV Zrt. vezérigazgatója szerint egy olyan konzorcium építi majd, amiben "jelentős kínai szereplők is vannak".

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter (b2), Tomislav Momirovic szerb építésügyi, közlekedési és infrastruktúráért felelõs miniszter (b4), Csi Ta-jü, Kína budapesti nagykövete (b3), Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója (b5), valamint Font Sándor (b) és Bányai Gábor (b6) fideszes országgyûlési képviselõk a Budapest-Belgrád vasútvonal korszerûsítésének kiskunhalasi alapkõletételén 2021. október 15-én. Fotó: Rosta Tibor/MTI/MTVA

Palkovics az alapkő letételekor arról beszélt, hogy a következő 10-15 évben hatezer milliárd forintot szánnak vasútfejlesztésre, amiből kétezer milliárdot a szép szakkifejezéssel gördülőállománynak nevezett vasúti szerelvényekre szánnak.

A kínai kereskedelmi érdekeket szolgáló Budapest-Belgrád vonalat Homolya Róbert szerint 85 százalékban (kínai) hitelből, 15 százalékban saját forrásból, önrész biztosításával finanszírozza a magyar állam-

Homolya azt is közölte, hogy a megállapodás pénzügyi feltételei a piacon elérhető lehetőségekkel összevetve is kedvezményesek. Ezt az állítását nem áll módunkban ellenőrizni, mert a kormány egyelőre nem hajlandó nyilvánosságra hozni a megállapodás részleteit. A szerződés kiadására most már Szél Bernadett keresete nyomán bírósági ítélet kötelezi a külgazdasági és külügyminisztériumot.

A titkolózás mértékére jellemző, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal kivitelezésére kiírt első tenderen sem tüntettek fel becsült összeget a beruházás költségeiről. (Via MTI)