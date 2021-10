Az USA immár hivatalosan is aggódik a kínai fegyverkísérletek miatt

Mark Milley, az amerikai vezérkari főnökök egyesített tanácsának főnöke elsőként ismerte el hivatalosan amerikai részről, hogy Kína új típusú fegyverekkel kísérletezett. A Financial Times számolt be elsőként arról, hogy Kína júliusban, majd a lap egy újabb cikke szerint augusztusban is hiperszonikus siklórakétákkal kísérletezett.

Hogy pontosan milyen fegyver a hiperszonikus siklórakéta, és mennyire meglepő fordulat, hogy Kína ilyennel kísérletezett, arról a múlt héten bővebben is írtam. Most legyen elég annyi, hogy ilyen fegyvere hivatalosan csak Oroszországnak van, a hiperszonikus siklórakéta pedig annyiban különleges, hogy a hagyományos ballisztikus rakétákkal szemben a manőverezhetősége miatt kiszámíthatatlan a röppályája, és olyan szögekből is csapást lehet mérni velük távoli célpontokra, melyekre az előrejelző rendszerek nincsenek felkészítve.

Milley "nagyon jelentős eseményként" jellemezte a kínai teszteket, egyben "nagyon aggasztónak" is nevezte azokat. "Nem tudom, hogy ez olyan-e, mint a Szputnyik fellövése volt, de nagyon hasonlít rá" - mondta a hidegháború egyik legkomolyabb fordulatára, az első szovjet műhold fellövésére utalva. A Szputnyik pályára állítása komoly pánikot okozott az Egyesült Államokban, mely onnantól kezdve hátrányban érezte magát az űrversenyben és a rakétatechnológiában is.

Mint azt fentebb már hivatkozott cikkemben írtam, a hiperszonikus siklórakéta fejlesztése azoknak az országoknak, melyek képesek önállóan műholdakat pályára állítani, nem jelenthet komolyabb technikai kihívást. Oroszországnak elismerten is van ilyen fegyvere, és az amerikaiaknak is megvannak a képességeik a kifejlesztésére, amit az is jelez, hogy a múlt héten egyből három kísérletet is végeztek hiperszonikus rakétákkal.

Kína amúgy tagadja, hogy a júliusi és az augusztusi rakétakísérleteket hiperszonikus fegyverekkel végezték volna. Állításuk szerint csak űrhajók visszatérő rendszereit tesztelték. (Via BBC)