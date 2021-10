Hann Endre: Olyan mértékű hitelrontásról van szó, ameyet aligha lehet válasz nélkül hagyni

Mindig is ügyelt a Medián függetlenségére, ezért botrányos az Elkúrtuk, nyilatkozta a HVG 360-nak Hann Endre. A közvélemény-kutató cég vezetője a Kálomista Gábor-féle 2006-os "politikai thriller" egyik főszereplőjeként, az események alakítójaként tűnik fel, ennek kapcsán kérdezte őt a lap. "Annyira abszurd az egész, hogy épeszű ember nem hiheti el – mondta Hann. – Itt nem elsősorban a személyem érdekes, hanem az általam vezetett Medián. Olyan mértékű hitelrontásról van szó, amelyet aligha lehet válasz nélkül hagyni. Egyébként ha nem lenne ennyire kártékony, nevetségesnek mondanám, hogy az ötvenes évek propagandafilmjeire hajazó »műalkotás« azzal próbálja dokumentumfilmként hitelesíteni magát, hogy létező személyekkel dúsítja fel a képtelen fikciót."

Elmondta emellett azt is, hogy végső soron érdekli, miért lett ilyen fontos a Fidesznek. "Talán a kormányközeli közvélemény-kutatók menedzseltek be bosszúból a filmbe, mert annyiszor igazam lett velük szemben? – kérdezi. – Vagy Karácsony Gergely lejáratásához kellett rólam, az akkori főnökéről és a munkahelyéről hazug mesét kitalálni, mintha a politika alakítói lettünk volna?" Hann Endre felidézi az interjúban, hogy a '90-es években még szinte minden pártnak, így a Fidesznek is dolgoztak, "mert akkor még nem volt szétszakítva az ország". Állítja továbbá, hogy nem a Medián felmérése miatt lépett vissza az előválasztáson Karácsony Gergely. "Ha egy közvélemény-kutatót elkönyvelnek az egyik oldalra, akkor a másik oldalról kevésbé állnak szóba vele, és egy idő után nem lesznek pontosak a mérései" – nyomatékosította a HVG 360-nak Hann azt, hogy miért problematikusak különösen is a Mediánra nézve a film állításai.

Az Elkúrtuk című műalkotást mi is megnéztük, ide kattintva olvasható el, hogy mit írtunk róla.