Az MCC-ben nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogyan kell ellentartani a nyugati, liberális, progresszív indoktrinációs kísérleteknek

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai ügyekért felelős államtitkára, aki egyben a miniszterelnök politikai igazgatója, de mellette az óriási állami vagyonnal kitömött Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumának elnökeként is működik, a Kossuth Rádió vasárnapi műsorában beszélt arról, hogyan nevelik bele a hazafias szellemet a hallgatóikba.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Orbán Balázs kezdetben kikötötte, hogy a hazaszeretet nem pártpolitikai kategória, hanem szemléletmód, hogy a mindennapi hazaszeretet átjöjjön a képzéseikből. Kiemelte, hogy emellett ugyanakkor nem lehetünk bezárkózók. Úgy kell magyarnak lennünk, hogy ismerjük a világot, a geopolitikai helyzetünkből adódóan okosabbak vagyunk, „jobban látunk a pályán”, előbb tudunk bizonyos kihívásokra reagálni.

Amikor aztán belelendült abba, mekkora hangsúlyt helyeznek arra, hogy viták legyenek, hogy minden álláspont kellő módon megjelenjen, gyorsan hozzátette:

arra is felkészítik a hallgatókat, hogy elsősorban most a nyugati, liberális, progresszív, akadémiai mainstreamből milyen indoktrinációs kísérletek vannak és ezekkel szemben hogyan kell ellentartani. Az MCC-nek jelenleg 3700 diákja van, ebből 331 egyetemista. A legtöbb diák budapesti, de most indították el egyetemi programjukat bentlakásos formában Győrben, Debrecenben, Miskolcon, Szegeden és Pécsen, illetve egyetemisták képzése folyik Kolozsváron is. A többi diák az általános és középiskolás, valamint az egyéb vezetőképző programokban vesz rész.

Az a céljuk, hogy a képzésekben egyszerre résztvevők száma tízezer legyen és ezt 35 helyszínen tudják megvalósítani szerte a Kárpát-medencében és azon kívül is. Lesznek olyan diákjaink, akik látható módon meg fognak a magyar közéletben jelenni 2025-2026 környékén.

Orbán Balázs beszélt arról is, hogy az Amerikai Egyesült Államokban a napokban jelenik meg A magyar stratégiai gondolkodás egyszeregye című könyve. Úgy látja, meglepő módon nagyon nagy igény van a keresztény konzervatív gondolkodásra az Egyesült Államokban, mert az ottani republikánus konzervatív körök útkeresésben vannak. Ebben számukra Közép-Európa és a Magyarországon az elmúlt tíz évben folytatott politika tanulmányozásra méltó. „Van egy kör, amely a magyar modellt ajánlja az amerikai republikánusoknak, ez pedig a Soros György-féle körök heves ellenkezésével találkozik” - jegyezte meg Orbán Balázs. (MTI)