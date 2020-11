Gránitalapba öntenék az alapítványoknak adott vagyont

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Eddig is elég nyugodtak lehettek, de most már alaptörvény-módosítással is védené a kormány a közérdekű vagyonkezelői alapítványokat.

Ezek jelentős állami vagyont kaptak az elmúlt években.

Most világossá tennék azt is, hogy az általuk kezelt pénz nem közpénz.

Ide tartoznak a modellváltáson átesett egyetemek fenntartói, de például a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány is.

Vezetőik közt kormányközeli figurák, fideszes politikusok vannak.

Miközben a járvány rekordokat dönt Magyarországon, és Orbán Viktor szerint 50 százalék, hogy kitart az egészségügyi rendszer, a kormány törvénymódosító-javaslatok tömegét nyújtotta be a parlamentnek. A választási szabályok ismételt átírása vagy az egyedülállók örökbefogadásának megtiltása mellett kiemelkedik az Alaptörvény kilencedik módosítása. Előírnák, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat csak kétharmados többséggel lehessen bolygatni. Ez számos szervezetet érint, amelyek jelentős állami vagyonokat kaptak az elmúlt években, vezetőik kormányközeli figurák, politikai kinevezettek, részben miniszterek, államtitkárok. A hivatalos indoklás szerint „alaptörvényi védelemmel” rögzítenék az alapítványok kormánytól való függetlenségét, és hosszú távú stabilitást biztosítanának számukra közfeladataik ellátására.

A jövőben kétharmados többség kellene az alapítványok

belső szervezetének átalakításához,

a tisztségviselők jogköreinek átalakításához és

megszüntetéséhez.

Egyelőre nem világos, ennek mekkora gyakorlati jelentősége lesz, hiszen az eddigi szabályok is eléggé garantálták, hogy kormányváltás esetén se kerüljenek veszélybe az alapítványok vezetői, és nehezen lehessen átszabni a Fidesz által alkotott kereteket.

Orbán Balázs államtitkár Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Ebbe a körbe tartozik például a Mathias Corvinus Collegiumot (MCC) fenntartó alapítvány, amit óriási vagyonnal tömtek ki az elmúlt hónapokban. Az MCC alapítója és kurátora az a Tombor András, aki többek között Habony Árpád hitelezőjeként vált ismertté, illetve a Mészáros Lőrinccel közös cége, az Atmedia értékesíti a közmédia, a TV2 és az ATV reklámidejét is. Pár éve a kormánynak bedolgozó Századvég az MCC-vel közösen alapította meg a Migrációkutató Intézetet.

Az MCC-hez került a révfülöpi vitorláskikötő, egy 11 hektáros terület, rajta egy kastéllyal, valamint pécsi, zalaegerszegi, szekszárdi és szombathelyi ingatlanok is.

Sőt, az állam átadta a Mol és a Richter részvényeinek 10-10 százalékát, amelyek összesen körülbelül egymilliárd dollárt érnek, és éves hozamuk az utóbbi évtizedben évente átlagosan 7-7,5 milliárd forint volt. E juttatással párhuzamosan lett Orbán Balázs államtitkár kuratóriumi elnök az MCC-nél. Az ingatlanok átadásáról szóló bizottsági vitára a kormány éppen Orbánt küldte, aki vállalta is: két sapkája van.

Az MCC-nek joga van értékesíteni a rábízott ingatlanokat, feltéve, hogy az abból befolyt pénzt a törvényben előírt közfeladat ellátására fordítja. Minderről az alapítvány vezetése dönt, és Orbán Balázs elmondása szerint a kuratórium összetételét most is csak a kuratórium változtathatja meg.

Palkovics László miniszter Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Érintettek a modellváltáson átesett egyetemek fenntartói is, amelyek szintén ingatlanokat kaptak az államtól:

a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány (Corvinus Egyetem),



a Színház- és Filmművészetért Alapítvány,

a Marek József Alapítvány (Állatorvostudományi Egyetem),

az Universitas Miskolcinensis Alapítvány (Miskolci Egyetem),

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány,

a Neumann János Egyetemért Alapítvány,

a Soproni Egyetemért Alapítvány,

a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány.

Egy szintén kedden benyújtott törvényjavaslat értelmében hozzájuk csatlakozna a Pannon Egyetem is. Ezekbe az alapítványokba számos politikai kinevezettet ültettek, köztük minisztereket és országgyűlési képviselőket. A kuratóriumok fogadják el az intézmény költségvetését, éves beszámolóját, szervezeti és működési szabályzatát, intézményfejlesztési és vagyongazdálkodási tervét, sőt beleszólhatnak a rektor kinevezésébe is.

Palkovics László miniszter 2022 januárjától bármikor átadhatja alapítói jogait a kuratóriumoknak, amelyek így megváltoztathatnák az alapító okiratot, és maguk dönthetnének a kurátorok személyéről is. Vagyis alaptörvény-módosítás nélkül is betonbiztosnak tűnik a pozíciójuk.

A Millenáris Fotó: botost/444.hu

Szintén közérdekű vagyonkezelői státuszt kapott az októberben létrehozott Millenáris Alapítvány és a Polgári Művelődésért Alapítvány. Előbbi kezébe adták a budapesti Millenáris Park fenntartását 9,18 milliárd forintos alaptőkével, utóbbi pedig megkapta a II. kerületi Klebelsberg-kastélyt.

Ide tartozik a Batthyány Lajos Alapítvány is, amit még Antall József hozta létre a rendszerváltás után, de volt már kuratóriumi tagja a fideszes Szájer József is. A mostani elnök Dezső Tamás, a Migrációkutató Intézet vezetője, a tagok közt pedig ott van Kobza Miklós, Orbán Viktor egykori fotósa és az MTVA korábbi sajtófőnöke, illetve a már említett Tombor András ügyvédje, Illés Géza Márton is. A Batthyány Lajos Alapítvány idén 3,5 milliárd forintot kapott Rogán Antal minisztériumától.

Elvesztette közpénz jellegét

Orban Balázs néhány hete az Indexnek azt mondta: az MCC-nek juttatott vagyon „nem magán-, sokkal inkább közvagyon, amely fölött azonban nem gyakorol kontrollt az állam vagy a mindenkori kormányzat”. Ezt éppen azzal támasztotta alá, hogy közfeladatot látnak el. A kormány azonban most Alaptörvényben rögzítené azt is hogy „[k]özpénz az állam bevétele, kiadása és követelése”.

Az indoklás szerint annak érdekében, hogy „az alkotmányos szervek gyakorlatában megjelent eltérő helyett egységes gyakorlat alakulhasson ki. A javaslat egyértelműen, világosan és az állami működés egészét átfogóan definiálja a közpénz fogalmát, mely az átlátható közpénz felhasználás garanciája. A meghatározással a fogalom valamennyi alkotmányos, állami és önkormányzati szervre, állami és önkormányzati intézményre kiterjed”.

Ez alapján az MCC és a többi közérdekű vagyonkezelő alapítvány által kezelt pénz sem lesz közpénz. És bár a módosítás konkrétan nem említ közvagyont, ebből az is következhet, hogy a vagyonuk sem számít majd közvagyonnak.

Néhány éve a kormány törvénymódosítással is egyértelművé tette a Magyar Nemzeti Bank esetében, hogy a saját alapítványainak átadott vagyon „elveszíti közvagyon jellegét”.

A cikk elkészítésében közreműködött Magyari Péter.