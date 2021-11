A Főváros Vagyonkezelő tavaly kiszámolta mennyiért lehetne eladni a Városházát, de Karácsonyék szerint ezeket a terveket leszavazták

Kedden előkerült egy újabb hangfelvétel, amin egy magát Barts Balázsként (a fővárosi vagyonkezelő vezetőjeként) bemutató férfi a Városháza értékesítésének tervéről beszél

A Fővárosi Önkormányzat erre válaszul nyilvánosságra hozta a felújításra vonatkozó döntés-előkészítő tanulmányt, amiben a különböző lehetőségek között a fővárosi vagyonkezelő vezetője valóban felvetett ilyen terveket,

De a Fővárosi Önkormányzat szerint Karácsony Gergely kabinetje az ingatlaneladásról szóló lehetőségeket már tavaly novemberben elvetette.

Amióta az Index a múlt héten elkezdett arról írni, hogy információik szerint a Fővárosi Önkormányzat eladná a városházát, Karácsony Gergelyék következetesen tagadták, hogy bármilyen döntés született volna az ingatlan értékesítéséről, vagy hogy arra vevőt keresnének. Még az átpozicionált portál által hírbe hozott ingatlanos is azt mondta, semmilyen megbízást nem kapott a Főpolgármesteri Hivataltól arra, hogy vevőt találjon a Városháza épületére, cége nincs is kapcsolatban az önkormányzattal. Karácsony feljelentést is tervezett tenni, hogy kiderüljön, „keltette-e valaki alaptalanul azt a látszatot, hogy árulhatja a Városházát”.

Kedd délután aztán egy protonmailes címről több szerkesztőséghez, így hozzánk is eljutott egy beszélgetésről készített hangfelvétel, amin egy férfi, aki Barts Balázsként (Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. elnök-vezérigazgató) mutatkozik be, ismertet egy tervet, miszerint a régi Városháza épületéhez tartozó 4,7 hektárból 3,9 hektárt eladnának, 8 ezer négyzetmétert pedig megtartanának. „Tehát az már egy alku lehet az adásvételnél, hogy a tűzoltóság telke az megy az eladásba, és a tűzoltóóságot tehermentesen adjuk el. Nincs benne a tűzoltóság. A tűzoltóság benne lesz az új épületben” - magyarázza a hang.

Majd egy vágás következik a felvételben, és a férfi azt kezdi magyarázni, hogy „van itt három kibaszott dátum: '22-ben parlamenti választás, '23-ban 150 éves lesz Budapest, és '24-ben meg önkormányzati választás. Hát ki az a barom, aki megcsinálja a homlokzatot itt, aztán mélygarázst épít, aztán parkot csinál, aztán elkezd építeni...” Ugyanakkor az nem derült ki, hogy a felvételen hallható beszélgetés mikor és pontosan kik között zajlott le. (A hangfelvételen két férfit nevez meg Barts a keresztnevén, Zsoltot és Gyulát. A korábbi cikkekben előkerült Berki Zsolt és Gansperger Gyula neve, hogy ők ültek-e az asztalnál, az egészen pontosan nem derül ki. Megszólal még egy negyedik ember is, róla semmit sem tudni.)



„Ez egy nagyon kockázatos becslés, az erre vonatkozó döntés előtt nagyon alapos mérlegelés szükséges.”

A kiszivárgott felvételre reagálva a Fővárosi Önkormányzat nyilvánosságra hozta a Városháza rövid-, közép- és hosszútávú fejlesztési lehetőségeiről készített döntéselőkészítő tanulmányt, amit Barts J. Balázs írt 2020 októberében. Ebben Barts összesen hat különböző tervet vázolt fel, amik alapján fejleszteni lehetne a területet. Ezek a tervek a legkonzervatívabb tervektől a legbátrabbig veszik végig a lehetőségeket.

A hat terv közül csak kettő (a C és a D) számol a Központi Városháza értékesítésének lehetőségével.

A „C” alternatívában, ami az Új Városházába és új hivatali épületbe költözésről szól, Barts a költségbecslésnél megjegyzi: „Másrészről közelítve a „Központi Városháza” megvételének szándékával megkeresték a Főváros vezetését, és mintegy 100 millió Euro hangzott el lehetséges vételárként.”

A „D” alternatívában, aminek Barts a legbátrabb lépés alcímet adta, azzal számol, hogy „a jelenlegi »Központi Városháza« kiürítésre és értékesítésre kerül, és az önkormányzat vezetése és a főpolgármesteri hivatal egy új épületbe költözik”. A Központi Városháza értékesítésénél itt is 30-35 milliárd forintos bevétellel számoltak. Az összegzésben a fővárosi vagyonkezelő vezetője arról ír, hogy számolni kell azzal a lehetőséggel, hogy az ingatlan eladásából egyszeri bevétel származik, de hozzáteszi, hogy „természetesen ez egy nagyon kockázatos becslés, az erre vonatkozó döntés előtt nagyon alapos mérlegelés szükséges”.

Ugyanakkor a Fővárosi Önkormányzat közleménye szerint a Főpolgármesteri Kabinet még 2020. november 26-án döntött arról, hogy a Városháza ingatlana maradjon a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában.

„A Fővárosi Önkormányzat egyebekben a döntéselőkészítő tanulmányban javasolt fejlesztések előkészítését megkezdte, így a Budapest Galéria elhelyezését, a Merlin Színház üzembe helyezését, a Károly körúti homlokzat felújítását és a Városháza park tervpályázatának kiírását. Ezek a fejlesztések is mutatják, hogy nemhogy döntés nem született a Városháza értékesítéséről, de arra szándék sincsen. A Városháza megújítása és köztulajdonban tartása iránti elkötelezettségen a lakájmédia hazugságai sem fognak változtatni” - írták a közleményben.