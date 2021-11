Kocsis-Cake Oliviot beengedték Mészáros Fertő-tavi építkezésére

A Fertő tavon zajló beruházás területére nem engednek be senkit a beruházó cég dolgozóin és a soproni propagandamédián kívül. Amikor áprilisban ott jártam, akkor is csak trükkel sikerült felvételeket készíteni a munkálatokról. Kocsis-Cake Olivionak, a Párbeszéd országgyűlési képviselőjének most sikerült bejutnia. A parlament tagjainak ugyanis jogukban áll megtekinteniük az állami beruházásokat. Kocsis-Cake magával vitte Jakál Adriennt, a Párbeszéd soproni közgyűlési képviselőjét, magát a beruházást pedig Kárpáti Béla, a munkákért felelős Sopron-Fertő Zrt. vezetője mutatta meg nekik.

A Fertő tó még júniusban. Fotó: Pap Martin

A képviselő ezzel máris messzebbre jutott, mint a sajtó, Kárpáti ugyanis sem a 444-nek, sem más újságnak nem nyilatkozott az elmúlt időszakban a Fertő parton zajló munkákat ért kritikáról. Azért ebben a találkozóban sem volt sok köszönet.

A látogatást felvette a Párbeszéd videósa, hogy egy vágott, közérthető anyagban bemutassák, mire jutottak, ám Kárpáti a találkozó után letiltotta a videó felhasználását azzal, hogy „a Fertő Part fejlesztés bejárása során Vezérigazgató Úr által elmondottak kizárólag az információk pontos, írásbeli visszaidézésére szolgálnak, az általa elmondottakat megvágva, szinkronszerűen nem használhatják fel.”

Kocsis-Cake ezért a teljes, vágatlan videót feltette a Youtube-ra. Én is mindjárt linkelem ennek megfelelően az egészet, de a hangnem, ahogy egy közpénzből működő állami cég vezetője az őt ellenőrizni hivatott országgyűlési képviselővel beszél, mindenképp megsüvegelendő. Nekem is voltak már keményebb beszélgetéseim kamera előtt országgyűlési képviselőkkel, a Kárpáti által bemutatott, kicsit arrogáns, kicsit kioktató tónus azonban teljesen új szint. Úgyhogy ebből mégis mutatnék egy rövidebb részletet:

A fenti részletben egyébként épp az egyik leglényegesebb kérdést tárgyalják. Azt, hogy miért épül egy 100 szobás szálloda közvetlenül a tópartra. Erre Kárpáti elmondja, hogy a területen kialakítandó ökocentrum olyan nagy lesz, hogy csak a parton jutott hely a hotelnek.

Arra azonban nem kapunk választ, hogy eleve mi szükség van egy nemzeti parkban egy ekkora szállodára. És akkor íme, a nagyjából másfél órás videó arról, ahogy a Párbeszéd képviselője megpróbálja megtudni, mi történik pontosan a Fertő partján, amiért még az UNESCO világörökségi címet is megéri kockáztatni.

Áprilisban ebben a videóban mutattuk be, hogyan bontatták el az itt álló cölöpházakat a saját tulajdonosaikkal, hogy Mészáros Lőrinc cége egy hotelt építhessen a helyükre.