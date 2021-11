Kérdésessé vált a Fővárosi Vagyonkezelőt vezető Barts J. Balázs jövője a Városháza értékesítéséről szóló hírek miatt

Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes szerint nem volt tervben a Városháza eladása, ezért nem is adtak felhatalmazást a vagyonkezelőt vezető Barts J. Balázsnak, hogy erről bárkivel is tárgyaljon, egy hangfelvétel szerint mégis ezt tette. A Hvg.hu cikke szerint Karácsony magyarázatot vár, a cégvezető jövője kérdéses. A főpolgármester felszólította Barts J. Balázst, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. elnök-vezérigazgatóját, írásban adjon magyarázatot arra, miért, kikkel és kinek a megbízásából tárgyal egy kiszivárgott hangfelvételen a budapesti Városháza esetleges értékesítésének lehetőségéről. A vizsgálódásról Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes beszélt szerda este az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Kiss az elmúlt napokban sokadszorra hangsúlyozta: nem volt tervben és most sem tervezi a városvezetés, hogy a Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Önkormányzat “otthonául” szolgáló belvárosi ingatlant értékesítené.