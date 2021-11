Szabadulnak a Mol-részvényektől a benzinár befagyasztása után

Érzékenyen reagált a Mol részvénye a benzinár befagyasztásának hírére. Jelenleg 2,6 százalékos a mínusz, de volt már 6,35 százalékos is, írja a Portfolio. A BUX index is lefordult, 0,7 százalékos a mínusz, a bejelentés előtt még 0,6 százalékos pluszban volt. Jelenleg a Mol a BUX második legforgalmasabb papírja.

A kormány döntése értelmében november 15-től legfeljebb 480 forint lehet egy liter 95-ös benzin. Most 506 forint az átlagár.

A tervek szerint az árkorlátozás három hónapig lesz érvényben, utána felülvizsgálják.



A benzin ára hónapok óta folyamatosan emelkedik. Ezt részben a világpiaci körülmények indokolják, a koronavírus-járvány miatti leállást követő globális gazdasági újraindulással nagyon megnövekedett a kereslet gyakorlatilag minden nyersanyag, így az energiahordozók iránt is. A magyar üzemanyagárakra azonban a forint árfolyama is jelentős hatással van, így fordulhatott elő, hogy már júliusban kilencéves rekordon volt a benzinár, pedig akkor a kőolaj ára éppen esett, de a forint gyengülését ez nem tudta ellensúlyozni.



Júliusban amúgy 453 forint volt a 95-ös benzin, és 447 forint a gázolaj literenkénti ára. Októberre már bőven meghaladta ezt az árszint, a hónap végére a 95-ös benzin ára is 500 forint fölé szökött, a gázolajé ekkor már 512 forint volt.



Az emelkedő üzemanyagár természetesen politikai témává vált, az ellenzéki politikusok a kormány beavatkozását - leginkább a jövedéki adó ideiglenes mérséklését vagy elengedését - követelték. A kormány eredeti reakciójában inkább csak felelősöket keresett, és meg is találta Medgyessy Péter 17 évvel ezelőtt regnáló kormányában.