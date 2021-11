Hétfőtől szigorú korlátozásokat vezetnek be a be nem oltottaknak Felső-Ausztriában

Hétfőtől olyan intézkedéseket vezetnek be egy osztrák tartományban, amelynek értelmében azok, akik nem oltatták be magukat a koronavírus ellen, csak nagyon indokolt esetben hagyhatják el az otthonukat. A Németországgal és Csehországgal határos Felső-Ausztriában a legalacsonyabb az átoltottság az egész országban, és itt regisztrálták a múlt héten a legtöbb új fertőzöttet is.

Ausztriában oltási igazolvány nélkül már sehol nem lehet étterembe vagy moziba menni, fodrászhoz, kozmetikushoz és hasonló szolgáltatókhoz sem lehet oltás nélkül menni, de még a síliftek használatától is eltiltották azokat, akik nem oltatták be magukat. A felső-ausztriai lépések viszont ennél is szigorúbbak, ezek értelmében az oltatlanok csak bevásárolni, munkába vagy edzeni mehetnek el otthonról, nyilván nem zárt helyre, hiszen a konditermekbe is csak oltási igazolványokkal lehet belépni. Kérdés persze, hogy mennyire lehet betartani a szinte teljes karantént, viszont már a szomszédos Salzburg tartomány vezetése is hasonló lépéseket fontolgat. Sőt,