Így lett nemzetközi szupersztár 26 évesen a fehérorosz televíziózás legocsmányabb szájú propagandistája

A lengyeleket fenyegető videójának és az azt angolul feliratozva közzétevő Nexta twittercsatornának köszönhetően komoly nemzetközi karriert futott be pillanatok alatt Grigorij Azarjonok. A belorusz SZTV politikai publicistája csak 2 évvel ezelőtt kezdte karrierjének érdemi részét, de az orosz nyelvet ismerő világban azonnal jelentős ismertségre tett szert. Valóságos sztár lett az interneten, a legjobb momentumai villámgyorsan mémesülnek, és már gyilkosan ironikus dalt is írtak róla, feldolgozva egy Arlecchino című régi Alla Pugacsova-slágert.

A műsoraiban önmaga paródiájaként üvöltöző Azarjonok abszolút bohóc, akit lehetetlen lenne komolyan venni – már ha nem venné őt komolyan a fehérorosz rendszer és Alekszandr Lukasenko személyesen.

Ő azonban komolyan veszi, annyira, hogy idén nyáron maga mesélte el, miként támadta meg Azarjonokot terrorista diverzánsok egy csoportja – egy német állampolgár vezetésével –, mégpedig azzal a céllal, hogy elrabolják és elhurcolják az erdők mélyére, ahol arra kényszerítették volna, hogy vágja ki a nyelvét ollóval. Ha nem tette volna, megtették volna a diverzánsok maguk. A tervük nem jött be, a hős műsorvezető ellenállást tanúsított, a gonosz terroristák nem bírtak vele. Az esetről felvétel is készült, amelyet bizonyítékként tártak a nyilvánosság elé. Ennek azonban többek között az volt a szépséghibája, hogy bár Lukasenko és csapata arról beszélt, hogy a támadás éjszaka történt, a képsorokon nyilvánvalóan fényes nappal van. De ezek mellett is jó néhány bakit fedezett még fel az ellenzéki sajtó és a publikum.

Mindez már azután történt fél évvel, hogy 2021 januárjában Bátorságért érdeméremmel tüntette ki kedvenc propagandistáját az államfő-diktátor "az egészségre veszélyes körülmények között tanúsított férfiasságáért".

Grigorij Azarjonok azzal teremtett műfajt a propaganda-televíziózás korszakában is kirívó módon, hogy műsoraiban üvöltve gyaláz mindenkit, aki csak szóba kerül, leszámítva természetesen Lukasenkót és Fehéroroszországot. A hazáját a világ legszebb és legszabadabb országának tartja, a diktátort az egész kontinens legkompetensebb és legbölcsebb államférfijának, és ezt a lehető legrendszeresebben fontosnak tartja el is mondani. Emellett Oroszországot és Vlagyimir Putyin elnököt sem veszi a szájára, az ő nevüket ugyanakkor ódákba sem foglalja.

Mindenki más műsorról műsorra megkapja a magáét. Elsősorban az ellenzék és név szerint Szvetlana Tyihanovszkaja, aztán az Egyesült Államok, a Nyugat és Ukrajna – ebben a sorrendben –, majd az értelmiségiek, a művészek, a zsidók, a melegek és az összes szóba jöhető "deviancia" propagálói. Azarjonok számára nincsenek tabuk, bárki ellen képes uszítani bármikor és bármilyen nyelvezettel, patkányoz, férgez és ami belefér, jellemző például, hogy a lengyeleket is csak gúnyneveiken említi a szóban forgó videón.

Grigorij Azarjonok 1995-ben született, apja Jurij Azarjonok filmrendező, újságíró, tévés személyiség. Művészeti akadémiát végzett, utána sorkatonai szolgálatát töltötte, őrvezetőként szerelt le. Ezután kezdetben az SZTV (Sztolicsnoje Tyelevigyenyije – Fővárosi Televízió) vidéki tudósítójaként kolhozokban és gyárakban készített üzemi riportokat, majd 2019 novemberében vált ismertté, amikor a Nasa Nyiva című – azóta szétvert szerkesztőségű – újságban az ellenzéket "bohócok alkotóközösségének" és "freudi komplexusokkal küzdő esztelen szájhősök hadának" nevezte.

Politikai újságírói pályafutása ezután vett hatalmas lendületet az SZTV-nél, karrierjének legjelentősebb állomásai közé tartozott, hogy a koronavírus-járványt az Egyesült Államok biológiai hadviselésének termékeként írta le, majd a 2020-as választási időszakban állandó jelleggel Lukasenkót támogató műsorokat készített. Különösen nagy visszhangot keltettek az állandósuló ellenzéki tüntetések idején a civileket gyalázó és a karhatalom tevékenységét dicsőítő monológjai és riportjai. Ekkor indította el "A politika titkos mozgatórugói" című műsorát, amelyben a lengyeleket fenyegető részletek is elhangzottak.

Az immár nemzetközi sztárrá előlépett Grigorij Azarjonokot a három balti állam, Litvánia, Lettország és Észtország kitiltotta a területéről.