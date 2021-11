Kásler 12 ezer ágyat szabadíttatott fel a kórházakban, de az elmúlt hetek növekedési ütemével ezek hamar megtelnének

Kásler Miklós szerdán utasítást adott a kórházaknak, hogy a durvuló negyedik hullám miatt mekkora kapacitást szabadítsanak fel a covidos betegeknek. Megyénként a Covid-ellátást biztosító kórházak ágyszámának összesen 20 százalékát kell felszabadítani. (A rendelkezésről író Kunetz Zsombor szerint a tényleges kórházi ágyszám a rendeletben lévőnél jóval alacsonyabb, ezért az ágyfelszabadítás is nagyobb mértékű lehet a 20 százaléknál.)

Kásler utasítása összesen 12 093 ágyat szabadít fel, minden 10.-nek intenzívesnek kell lennie. A miniszter még azt is előírta, hogy a súlyos betegeket ellátó Covid intenzív osztályokon 20 ágyanként legyen egy szakorvos és egy nem szakorvos, valamint négy ágyanként egy ápoló. Kunetz arra hívta fel a figyelmet, hogy már nem is szakápolók, csak ápolók jelenlétét írja elő a miniszter. A Kásler által meghatározott létszám egyébként rosszabb, mint amit az intenzív osztályok minimum feltételeként szab meg egy 2003-as miniszteri rendelet, ami 3 betegre ír elő egy szakorvost, vagy szakorvosjelöltet, míg a nemzetközi standard teteje szakápolóból két betegre egy szakápoló. A békeidős szabályokat már többször is felülírta a covid, de minél kevesebb szakorvos és szakápoló jut az intenzíven egy betegre, annál jobban romlanak a betegek túlélési esélyei.

Az intenzív osztályokra tavaly szeptember óta amúgy is óriási teher hárul, a tavaszi járványullámban áprilisban a száz százalékot is meghaladta kihasználtságuk, ebben a két hónapban még a lélegeztetésre szorulók száma is megközelítette a teljes ágykapacitást. Ez szintén rontja az intenzívre kerülők túlélési esélyeit.



A Magyar Hang arra hívta fel a figyelmet, hogy a miniszteri utasítás fontos pontja, hogy az egészségügyi szolgáltatók újranyitásával kapcsolatos, májusban hozott rendelkezéseket visszavonta a miniszter. Ennek értelmében november 15-től az azonnali egészségügyi ellátást nem igénylő beavatkozásokat el kell halasztani, illetve ismét leállnak a szűrővizsgálatok. Erről Ficzere Andrea, a Kórházszövetség elnöke azt nyilatkozta az Infórádiónak, hogy ha belefér a covid-betegek ellátásán felül az adott elektív ellátás, akkor azt megcsinálják.

„Első lépésben azokat a műtéteket fogjuk elhalasztani, ha el kell halasztani, amelyek anesztéziát igényelnek, tehát például egy szemészeti beavatkozásnál, ahol ugye nincs aneszteziológus szakorvos a műtőben, egyelőre nem kell megszorító intézkedéseket hoznunk, hiszen ezek a betegek jelenleg elláthatók. Később meglátjuk, hogy a műtők száma, az intenzív osztályok ágyszáma, illetve a normál aktív ágyak száma mit tesz lehetővé” – mondta a Kórházszövetség elnöke.

A célok között továbbra is az szerepel, hogy daganatos beteg ne maradjon ellátatlanul. A daganatos betegek és minden olyan beteg, aki sürgősségi ellátást igényel, megkülönböztetetten kap ellátást, őket nem várakoztatják, hanem az adott intézmény lehetőségeitől függően a létező leghamarabbi időpontban, a Covid-ellátástól függetlenül próbálják meggyógyítani.

Egyelőre a kórházban lévők száma hajszálra annyi, mint tavaly ilyenkor a második hullámban, azzal a különbséggel, hogy akkor egy héttel hamarabb kezdett el emelkedni a kórházban lévő covidosok száma. A dátumot 7 nappal eltolva így néz ki a tavalyi és az idei görbe.

Tavaly erről a szintről 8 045-re emelkedett a kórházban lévők száma, de úgy, hogy komoly szigorítások, bezárások és éjszakai kijárási tilalom volt ez alatt az időszak alatt.

Most ilyen nincs, lényegében kizárólag az oltásokban bízik egyelőre a kormány. Hogy eddig ennek a hatása miért nem látszódik a görbén, azt csak tippelni lehet, az biztos, hogy a delta variáns sokkal fertőzőbb, magas, 40 százalékos az oltatlanok aránya, és sokaknak megkophatott a fél évnél régebben megkapott oltása.

Ugyanez látszódik a lélegeztetőn lévőknél is.

A Kásler által előírt összesen 12 093 ágy soknak tűnik, hiszen jelenleg 5 147 covid-fertőzött van kórházban. Drámai viszont a növekedés. Ha a pénteki adatokat nézzük: három héttel ezelőtt 54 százalékkal, két hete 73 százalékkal, egy hete 70 százalékkal, most 42 százalékkal nőtt az otthoninál komolyabb ellátást igénylők száma.

Nem tudjuk, hogyan alakul majd a kórházi kezelésre szorulók száma a következő időszakban, a 60 százalékos oltottságnak azért előbb-utóbb nyomot kell hagynia a görbén.

Hogy milyen hihetetlenül magas volt a kórházban ápoltak növekedési üteme az elmúlt időszakban, és milyen fontos lenne azt radikálisan csökkenteni, arról egy pár számítás.

Ha az előző két hét 70 százalékos ütemével számolunk, akkor 11 napon belül telne meg a Kásler által most előírt covid-kapacitás.

De ha a mostani 42 százalékot vesszük alapul heti növekedésnek, még úgy is 17 nap múlva megtelne a 12 093 ágy.

Ha sikerülne 20 százalékosra csökkenteni a heti növekedést, akkor 32 nap múlva kellene növelni a covid-kapacitást, az egészségügy többi feladatának a terhére.

Minden további csökkenés javít a helyzeten.