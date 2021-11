Márki-Zay számításai szerint Orbán Viktor végrehajtotta a Soros-tervet

Az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje csütörtökön a röszkei határátkelőnél állt mikrofon elé, hogy „Orbán Viktor bevándorlásszervező tevékenységéről” beszéljen. A sajtóesemény nagy újítása volt, hogy Márki-Zay Péter igyekezett sorosozásban is felvenni a versenyt a Fidesszel, legalábbis csont nélkül átvette a kormánypárt retorikai elemeit.

Bejelentette azt is, hogy akkor is marad a kerítés, ha tavasszal az ellenzék nyeri a választásokat. Azt mondta, erről Gyurcsány Ferencet is meggyőzte már.

A kerítés melletti sóderrakásba felállítottak egy „migránsszámlálót”, amivel mindenki tudomására szeretnék hozni, hogy „Orbán Viktor nem bevándorlásellenes, sőt Soros legjobb tanítványaként ő szervezi a migrációt, nála többet senki nem hozott be migránst. Sőt, konkrétan úgy látjuk, hogy Soros például egyetlen egy migránst sem tudott behozni Magyarországra”.

Márki-Zay Péter szerint az ellenzék megtartaná azt, ami jó.

„És itt nemcsak a családtámogatásokról vagy az alacsony adókról beszélünk, amit továbbra is fönn kívánunk tartani, hanem marad a kerítés.”

A kerítést Márki-Zay az illegális migráció megakadályozásának működő elemének nevezte, viszont felülvizsgálják az „Orbán által betelepített migránsokat, az Orbán által betelepített bűnözőket pedig ki fogjuk adni nemzetközi körözés esetén, legyenek orosz bűnözők vagy iszlamista terroristák, mint Zaid Naffa.”



(Ugyanakkor arról nem beszélt, mit kezdene azzal a gyakorlattal, hogy jelenleg a szerb-magyar határon lehetetlen menekültjogot kérni, ami miatt az Európai Bizottság pénzbírság kiszabását kérte.)

Márki-Zay azt ígéri, együtt fognak működni a FRONTEX-szel, szerinte legitim az Európai Unió közös határőrségének bevonása a határvédelembe. De azért hozzátette, hogy ezt a magyar határőrökkel együtt hajtják végre.

Fontosnak tartja, hogy ne legyenek gyűlöletkampányok: „Ezeknek a gyűlöletkampányoknak azon magyar embereknek a házastársai, barátai, rokonai esnek áldozatul, akik itt élnek Magyarországon magyar állampolgárként, de éppenséggel sötétebb egy árnyalattal a bőrük.” De a melegellenes kampányokat sem tűrik el a jövőben.

De beszélt arról is, hogy szerinte „Orbán Viktor végrehajtotta a Soros-tervet, nem is egészen annyit, mint amit ő számolt”. Soros Györgyöt Orbán tanítómesterének nevezte, majd azt kezdte számolgatni, hogy a miniszterelnök 2019-ben 55 ezer, 2020-ban pedig 43 ezer „Európai Unión kívüli migránst telepített be Magyarországra”, amivel szerinte 4,3, illetve 5,5-szörösen teljesítette túl a Soros-tervet. Ugyanakkor ő inkább a magyar dolgozók hazacsábításával oldaná meg a munkaerőhiányt.