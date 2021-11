Ködre figyelmeztet a közútkezelő

Országszerte többfelé is rosszak a látásviszonyok a közutakon a köd miatt - figyelmeztetett vasárnap a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Az Útinform oldalán azt írták: az ország nagy részén jelentős a köd, főleg az M7-es autópálya középső szakaszán, a Balaton és a Velencei-tó környezetében.

Az M1-es autópályán szakaszosan sűrű ködfoltok akadályozzák az előrejutást.

Rosszak a látási viszonyok az M3-as autópálya szinte teljes hosszán is - írták.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint jelenleg is több megyében - Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Vas és Zala megyében - van érvényben figyelmeztetés a sűrű köd miatt.

Azt írták: az éjszaka képződött köd nagyobb területen (kiemelten a Nyugat-Dunántúlon, illetve az északkeleti harmad nagy részén) tartósan is megmaradhat.

Hétfőre virradóra ismét kiterjedt, sűrű ködre kell számítani. Az északnyugati tájakon lehetnek kedvezőbbek a látási viszonyok hajnalban. A tartósan fagypont alatti ködös területeken ónos szitálás is előfordulhat - közölte a meteorológiai szolgálat.

(MTI)