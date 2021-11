Tüntetéseket hozott a delta variáns Európa-szerte

Szombaton folytatódtak a tüntetések Hollandiában, de több tízezren vonultak utcára Ausztriában, Horvátországban és Olaszországban is a különböző járványügyi intézkedések ellen, miközben a WHO aggasztónak nevezte az emelkedő esetszámokat a kontinensen.

Hollandia

Ezúttal Hága utcáin szabadult el az erőszak. Hét embert letartóztattak a városban miután a tömeg az utcákon hagyott kerékpárokat gyújtott fel. A rendőrség itt is keményen lépett fel a tüntetőkkel szemben: lovakkal, kutyákkal és gumibotokkal oszlatta őket.

Csata utáni tájkép Hágában. Fotó: JEFFREY GROENEWEG/AFP

Pénteken a hágainál is komolyabb, zavargásokká fajult tüntetések voltak Rotterdamban, ahol a rendőrök éles lőszert is használtak az erőszakossá váló emberekkel szemben. Erről itt írtunk. A kikötővárosban hét embert szállítottak kórházba, közülük hárman szorulnak még most is ellátásra.

Hollandiában november 20-tól részleges lezárásokat vezettek be. A kocsmáknak, éttermeknek este nyolckor be kell zárniuk és sporteseményeket csak zárt kapuk mögött lehet tartani – ez akasztotta ki az embereket.

Ausztria

Bécsben több tízezren vonultak fel szombaton, akik az új rendeletek ellen tiltakoztak. Húsz napos, az egész országra kiterjedő lezárás következik a szomszédunkban hétfőtől, amikor csak a legszükségesebb boltok maradnak nyitva és az otthoni munkavégzést is elrendelték. Ami viszont ennél is jobban felhergelte az utcára vonulókat az az, hogy februártól kötelezővé tennék az oltást Ausztriában a kormány tervei szerint.

Bécs szombaton. Fotó: ASKIN KIYAGAN/Anadolu Agency via AFP

Nem véletlen, hogy ebben a két országban jelentették be a legkomolyabb intézkedéseket a delta variáns terjedésének megfékezésére. Az újonnan regisztrált esetek száma jelentősen emelkedik hetek óta Hollandiában és Ausztriában is.

Horvátországban a közalkalmazottak kötelező oltása miatt lepték el az emberek Zágráb utcáit,

Horvát közalkalmazottak. Fotó: DENIS LOVROVIC/AFP

Olaszorszárgban, Rómában pedig a Circus Maximushoz vonultak azok, akik az oltási igazolványhoz kötött előjogok ellen tüntettek.

„Amikor az igazságot törvény kényszeríti ki, biztos lehetsz benne, hogy az nem igazság” - írja az autodidakta filozófus-járványszakértő. Fotó: ANDREA RONCHINI, RONCHINI/NurPhoto via AFP

(BBC)