Pekingnek elege van abból, hogy rosszindulatúan felfújják Peng Suaj ügyét

Kínában kezdik megelégelni, hogy a világ közvéleménye Peng Suaj helyzete miatt aggodalmaskodik, írja a BBC. Peng az ország egyik legsikeresebb teniszezője, aki azután tűnt el teljesen a nyilvánosság elől, hogy november elején szexuális erőszakkal vádolta meg az ország egykori miniszterelnökét.

A nő hollétéről heteken át nem lehetett semmit sem tudni, aztán ahogy egyre nagyobbra dagadt a nemzetközi felháborodás, a hétvégén a kínai sajtó előbb közölt pár frissnek mondott fotót a teniszezőről, majd Peng vasárnap online videós felületen beszélt Thomas Bach-kal, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökével. A NOB utólag arról beszélt be, hogy Peng jól van, és szándékosan vonult el a nyilvánosság elől, de ez sokakat nem győzött meg: bőven vannak, akik úgy vélik, hogy Peng jelenleg is valamiféle kényszerítés és folyamatos ellenőrzés alatt lehet, és a NOB ehhez asszisztált. A női teniszezők nemzetközi szövetségének, a WTA-nak a közleménye szerint a NOB beszámolója és a fotók nem oszlatták ez az aggodalmaikat, hiszen nem derült ki, hogy Peng tényleg cenzúra és kényszerítés nélkül is kommunikálhat-e a külvilággal.

Kedden megszólalt a kínai külügyminisztérium szóvivője is az ügyben, aki elmondta, hogy ez nem diplomáciai kérdés. „Gondolom mind látták, hogy a közelmúltban Peng részt vett több nyilvános eseményen és beszélt a NOB elnökével is. Azt gondolom, hogy egyeseknek abba kéne hagyniuk, hogy szándékosan és rosszindulatúan felfújják ezt az ügyet, politikát akarva belőle csinálni” – mondta el Csao Lijian szóvivő.

Peng eltűnésének részleteiről a hétvégén hosszabban is írtunk.