Van baj: Egy új jelentés szerint visszacsúszó demokrácia az USA, de Ukrajna rendben van

„You walk into the room with your pencil in your hand

You see somebody naked and you say, »Who is that man?«

You try so hard but you don't understand

Just what you will say when you get home”

- énekelte a nagy nyugati költő, Hobó Blúzbend, amikor megtudta, hogy a stockholmi székhelyű Nemzetközi IDEA think-tank legújabb demokráciajelentésében „visszacsúszó demokráciának” minősítette más országok mellett az Egyesült Államokat is, ugyanis 2019 óta láthatóan romlott a demokrácia állapota az országban.

Ezzel még nem is lenne nagy probléma, a nagytudású think-tank (hivatalos nevén: think-harckocsi) kétségtelenül észrevett valami fontosat, ami miatt az USA először kerül a demokráciajelentésében a visszacsúszó demokráciák közé, de a sokkhatást és az IDEA think-harckocsizói által összerakott jelentés komolyan vehetőségét valamelyest csökkenti, hogy ezzel párhuzamosan Ukrajnát viszont kivették a visszacsúszó demokráciák kategóriából, mert ott rendben mennek a dolgok.

A CBS News által bemutatott jelentés szerint visszacsúszó demokráciáknak minősülő országok száma megduplázódott az utóbbi 10 évben, világszerte minden negyedik ember visszacsúszó demokráciában él. Természetesen mi, magyarok is. Öröm az ürömben, hogy amerikaiakkal, lengyelekkel és szlovénokkal együtt szomorkodhatunk azon, hogy nálunk nem mennek olyan jól a dolgok, mint Ukrajnában vagy Észak-Macedóniában.

Déli szomszédunk, Szerbia azonban még az Egyesült Államoknál is nagyobb pofont kapott: 2020 óta már nem is demokrácia, hanem hibrid rezsim, Elefántcsontparttal és Tanzániával együtt.

A világ minden polgára nevében köszönjük a jelentést, thanks, sőt think-thanks.