Nyíltan kimondták: mégis szállodákat építenek a Badacsonyörsnél letarolt területre

„Nekem az a célom, hogy itt mindenki örömére mindenki pénzt keressen, az önkormányzat is, meg mi is. És egyébként meg szép is legyen”.

November 23-án kimondták, hogy mégsem pletyka, valóban nagyszabású turisztikai beruházásra készülnek Badacsonyörsön. Tehát mégsem azért tarolták le az egész partot, hogy a régi kemping helyére egy, új, korszerűbb kempinget építsenek, hanem azért, hogy jó sok pénzt keressenek.

A badacsonyörsi part a magasból jelenlegi állapotában. Fotó: Kaufmann Balázs/444

November közepén írtuk meg, hogy Badacsonyörsnél egy jelentős partszakaszt, az egykori kemping területét letarolták, rengeteg fát vágtak ki, és megkezdték a terület feltöltését. A helyszínen azt állították, a régi kemping helyett lesz ott egy új, a fák betegek voltak, a nádashoz meg természetesen nem nyúlnak.

A valóság az, hogy a beruházó egy négycsillagos szálloda, egy apartmanhotel és részben egy (nem sátras, hanem mobilházas) kemping építését tervezi a parton. Képviselőjük nem érti, hogy miért van ekkora felháborodás, ami csak azért furcsa, mert eddig semmit nem kommunikáltak a lakosság felé arról, hogy mit terveznek, és amikor a helyszínen jártunk, nekünk is azt mondták, hogy a hotel csak pletyka, amit a helyiek terjesztenek.

„Komoly fejlesztéseket szeretnénk csinálni itt a következő egy évben innen kezdődően. Értelemszerűen. Egy területnek a turisztikai fejlesztése, de bármilyen fejlesztése az úgy működik, hogy föld van és nem fű” - mondta a hétfői képviselő-testületi ülésen Hülvely István a beruházó B-FUND Ingatlan és Befektetési Alapkezelő Zrt. képviseletében.

Az ülés alaphangulatát megadta, hogy az előző nap lakossági fórumot tartottak, amiről beszámolt a 24.hu is. A polgármesternek nem nagyon tetszett a cikk, de valószínűleg a 444.hu eredeti, magáról a környezetpusztításról beszámoló cikke sem, mert azt mondta: „nyilván mindenki ezt úgy kezeli, ahogy akarja, aki meg ezt az egészet gerjesztette, az majd elszámol a saját lelkiismeretével. Meg a történettel”.

Badacsonyörs közigazgatásilag Badacsonytomajhoz tartozik, a polgármester Krisztin N. László, a neve onnan lehet ismerős, hogy idén nyáron NAV-nyomozók a házában és a polgármesteri hivatalban is házkutatást tartottak. A nyomozást költségvetési csalás gyanújával indították, uniós pályázati pénzek csalárd felhasználásának ügyében.

A hétfői képviselőtestületi ülés első témája volt a beruházás. Röviden szó esett arról, hogy több egyeztetés is volt az építkezéssel kapcsolatban a nemzeti parkkal, de tulajdonképpen minden akadály elhárult a fejlesztés elől. Ezután Hülvely István kapott szót, aki először arról beszélt hosszasan, hogy egyelőre csak a föld feltöltése történik, ami szinte ajándék a településnek. „Mi nem építkezünk jelenleg, hoztunk 15-20 ezer köbméter földet, nincs titok” - mondta. Kifejtette, azért volt sürgős a dolog, mert egy balatonfüredi építkezésről most kvázi ingyen kapták a földet, amivel a partmenti területet feltöltötték. „Egyébként feltöltöttük azt a területet is, arányosan , amit majd át akarunk adni az új fürdő területére, azt gondolom, ezzel pár milliót spóroltunk az önkormányzatnak” - tette hozzá.

A hangsúly most is arra tolódott, hogy mi lesz a stranddal, ami a helyiek egyetlen lejárata a Balatonhoz, Hülvely azt mondta, nem lesz vele semmi gond, a lakosoknak továbbra is lesz strandjuk, használhatják a területet. Az építkezésről elmondta, amíg nem lesz településrendezési szerződés (TRSZ) meg helyi építési szabályzat (HÉSZ) (módosítása), addig semmit nem fognak csinálni, csak a feltöltést, ahhoz meg joguk van.

„Minden csak a jogszabályok betartásával, a hatóságok engedélyeivel történik majd” - mondta Hülvely. Szerinte egyébként azért tart ilyen sokáig a TRSZ aláírása, mert folyamatosan egyeztetnek a hatóságokkal, elsősorban az állami főépítészeti hivatallal. Ezt még azelőtt mondta, hogy kibökte volna, hogy valójában milyen fejlesztésre készülnek a parton, de ebből már sejthető volt, hogy nem 30 mobilházat akarnak odavinni a kempingezni vágyók számára.

A fakivágásokról előbb azt mondta, hogy másfél éve ki voltak írva kivágásra, mert a belvíz elrohasztotta a gyökereiket, később azonban elhangzott, hogy más probléma is lehetett velük.

„Amikor felmerült, hogy nem tudjuk teríteni a földet, nem tudnak a munkagépek mozogni, akkor is azt kértem, hogy minden szabályosan történjen. Elvileg ez körül lett járva, teljesen szabályos módon. Nem tudom, hogy miért lett ebből ekkora probléma” - mondta. Abból, amit ezután mondott, kiderült az is, hogy miért nem érti:

„Komoly fejlesztéseket szeretnénk csinálni itt a következő egy évben innen kezdődően. Értelemszerűen. Egy területnek a turisztikai fejlesztése, de bármilyen fejlesztése az úgy működik, hogy föld van és nem fű”.

Bár nem mondta ki, milyen magasságú hoteleket terveznek, azt mondta, a telek funkciója alapvetően nem változik. Utalt arra is, hogy itt nem a hegyoldalt tarolták le - vélhetően a 444.hu által feltárt tihanyi környezetpusztításra utalva. „Ez nem az” - mondta.

Sokan aggódtak amiatt, hogy mi lesz a területen fekvő, óriási, összefüggő nádas sorsa. Erre is válaszfélét kaptunk:

„Több hivatal is azt állítja, hogy az a nádas kivágható. Röviden annyit tudok mondani”.

Hülvely István abból a szempontból semmiképp sem árult zsákbamacskát, hogy ő kit és mit képvisel. Elmondta, az ő elsődleges feladata, hogy a beruházás profitot hozzon, és szerinte a fejlesztés mindenkinek jó lesz. „Nekem az a célom, hogy itt mindenki örömére mindenki pénzt keressen, az önkormányzat is, meg és mi is. És egyébként meg szép is legyen” - mondta.

A testületi ülésen elhangzottak alapján a beruházás célegyenesben van, az építkezés pedig hamarosan elkezdődhet. A településrendezési szerződésen jelenleg is dolgoznak, november 29-én személyesen egyeztetnek, és várhatóan még decemberben a képviselő-testület elé tárják az anyagot.

Aki arra kíváncsi, ki a beruházó, olvassa el az Átlátszó kétségtelenül agyzsibbasztó, ám kiváló cikkét a témában, aki pedig szeretné megnézni a testületi ülésről készült videót, ide kattintva megteheti.