Egyre több a mikroműanyag a Tiszában

A Tisza-Zagyva torkolat 2021. február 21-én Fotó: Mészáros János/MTI/MTVA

A Szegedi Tudományegyetem három éve tartó kutatásai szerint növekszik a mikroműanyag mennyisége a Tiszában. Ezek 0,05 és 5 milliméter közötti darabkák, amelyek részben kozmetikai szerekből származnak, de leginkább nagyob darabok lemorzsolódásával jönnek létre. A műszálas ruhákból például 70 ezer apró szemcse is bekerülhet a szennyvízbe, majd onnan a folyókba, amikor kimossuk őket.

Ezután 500-1000 évig nem bomlanak le. A kutatók évente mérik, mennyi mikroműanyag rakódott le az üledékben, és vizsgálják a területi eloszlást is. A Felső-Tisza például jobban érintett, mert ott a települések egy részén nem megoldott a szennyvíztisztítás vagy csak az elmúlt négy-öt évben készült el a tisztító.

A tervek szerint más folyókat is vizsgálni fognak, ahogy azt is, miként szállítják a szennyezést az árvizek. (via MTI)