Magyarország visszabulizta magát az EU-s vakcinabeszerzésbe a gyerekek oltása miatt

Magyarország mégis részt vesz az EU harmadik, Pfizer/BioNTech-kel kötött vakcinavásárlási szerződésében az Euronews szerint. Értesüléseiket az Európai Bizottság egyik szóvivője is megerősítette.

Májusban a kormány még azt mondta, nincs szükség a további Pfizer vakcinák megvásárlására, de a lap információi szerint szeptemberben a kormány már Brüsszelben lobbizott azért, hogy mégis kaphassanak a cég oltóanyagából. Az ügy az 5 és 11 év közöttiek oltása miatt lehetett sürgető, hiszen más gyártó készítményeit még nem hagyták jóvá ebben a korosztályban.

Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli rádióinterjújában azt mondta, december 20-án érkezik Magyarországra az első szállítmány az 5–11 éveseknél alkalmazható vakcinából. Az Európai Gyógyszerügynökség csütörtökön hagyta jóvá a Pfizer oltóanyagát ennek a korosztálynak. Az ampullákban a felnőtteknek szánt adag egyharmada van, a hatóanyag megegyezik. Orbán azt mondta, hogy kétmillió vakcinát szereztek.

Májusban a kormány azt mondta, a további uniós vakcinabeszerzésekben Magyarország nem vesz részt. Az EU legutóbbi, harmadik körös vakcinabeszerzése éppen májusban zajlott, egyedül Magyarország maradt ki belőle. Ekkor állapodtak meg a Pfizerrel arról, hogy 2023-ig a tagállamok 1,8 milliárd dózist hívhatnak le. Ennek a része volt a gyermekek számára kifejlesztett ampulla, de tartalmazza a csomag a különféle variánsok ellen létrehozandó módosított oltóanyagokat is a felnőttek részére. Ezek a második körös beszerzésből még nem voltak rendelhetőek.

Gulyás Gergely már a november 11-i kormányinfón elismerte, hogy az 5-11 éveseknek adható Pfizer oltásból mégis rendel a kormány.

Az Euronews információi szerint a magyar kormány nem sokkal a májusi döntés meghozatala után beláthatta, hogy mégis szükség lesz az uniós beszerzésben való részvételre. A lap egyik forrása azt mondta, Magyarország bekönyörögte magát a szerződésbe szeptemberben, így most nyugodtan tudnak rendelni gyermek és felnőtt adagot is. Ehhez a többi ország jóváhagyására is szükség volt.

Az értesüléseket Stefan De Keersmaecker, az Európai Bizottság egyik szóvivője is megerősítette a lapnak. Keresték az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sajtóosztályát is. A minisztérium válaszában azt írták, az újságírók Orbán péntek reggeli rádióinterjújából tájékozódjanak. Az továbbra sem világos, hogy a harmadik körös uniós Pfizer-megállapodásból Magyarország milyen áron és hány vakcinát szerzett.