Télapóhiány lépett fel az Egyesült Államokban

Nemcsak karácsonyi ajándékokból van hiány az Egyesült Államokban, hanem Télapónak alkalmas férfiakból is. A hiresanta.com nevű oldal adatai alapján az elmúlt két évhez képest idén 121 százalékkal nőtt meg a kereslet a felbérelhető Télapókra, viszont eleve 10 százalékkal kevesebben vannak. Egy részük elhunyt koronavírusban, egy részük nem vállal fellépést a járványhelyzet miatt, és vannak olyanok is, akik nyugdíjba vonultak a télapóságból. És ha talál is valaki alkalmas Télapót, nem biztos, hogy lesz jelmez, ugyanis abból is hiány van.

Télapó a Macy's hálaadás-napi parádéján. Fotó: YUKI IWAMURA/AFP

Tim Connaghan, a „nemzeti Télapó” úgy tudja, hogy a szóba jöhető férfiak 18 százaléka hagyja ki ezt az évet. Ő beoltatta magát, és a kollégáit is erre buzdítja, különösen azért, mert sokan közülük idősebbek és túlsúlyosak, ezért veszélyeztetett kategóriába tartoznak.



A hiresanta.com szerint majdnem 1300 teljes munkaidős Télapót keresnek (például olyanokat, akik plázákban dolgoznak), és több mint 2000-ret, akiket csak néhány órára bérelnének fel. (Insider)