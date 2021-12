Tisztelt Miniszterelnök úr! Küldjenek már minden magyarnak két-három antigén tesztet, legyenek szívesek!

Kilenc hónapja volt legutóbb olyan sok áldozata a járványnak, mint most. A járvány negyedik hulláma pont advent időszakában fut csúcsra, miközben már itt kopogtat a legújabb, a mostani hullámot okozó deltánál is veszélyesebbnek tűnő variáns, az omikron. Pont, amikor magyarok százezrei valójában másra se vágynak jobban, mint közeli, személyes találkozásokra szeretteikkel, akikkel tavaly jó eséllyel ki kellett hagyniuk a hagyományosan legnagyobb közös családi ünnepet.

Az efféle személyes találkozások ilyen körülmények között alapvetően ellenjavalltak. A koronavírus, ez az életünket már bő másfél éve megkeserítő aprócska dög ugyanis a jelek szerint nem hajlandó csak azért leállni, mert a lakosság egy számottevő, de korántsem elégséges része már beoltatta magát. És bár a népesség e számottevő részét kevésbé fenyegeti súlyos lefolyás, lett légyen szó elhalálozásról vagy kórházi ápolásra szorulásról, terjeszteni ők is képesek a fertőzést.

Ennek elkerülését nagyban könnyítené, ha az emberek tudatában volnának önnön fertőzöttségüknek. Ennek megállapítására már széles körben hozzáférhető, mindenféle szaktudás nélkül otthon is elvégezhető tesztek is rendelkezésre állnak. Jómagam, némi kellemetlen orrfolyásból kifolyólag kettőt is elvégeztem belőlük a múlt héten. És bár anyagi helyzetemből adódóan össze nem roppantotta a családi kasszát, azért jól sem esett, hogy mennyi pénzembe került - különös tekintettel arra, hogy személy szerint nekem amúgy tök mindegy volt, mitől folyik az orrom. A tesztelésben a mások iránt érzett felelősség vezérelt, mert mielőtt heveny orrfolyásom támadt volna, elég sok időt töltöttem mások társaságában, akiknek talán nem volna mindegy, hogy koronás vagyok-voltam-e (nem).

Vannak azonban, nem is kevesen, akiknek bizony érezhető lyukat ütne a családi kasszán, ha per kopf 3-5 ezer forintot ki kéne perkálniuk. Pedig járványügyileg volna annak haszna, ha, mielőtt felkerekednének megjárni Tolnát-Baranyát (azok, akik önhibájukon kívül nem svábok, nyugodtan helyettesítsenek más tájegységet a mondatba), még az otthon melegében pár perc alatt megállapíthatnák magukról, hogy fertőznek-e.

Az ajánlat igen kedvező, mármint Miniszterelnök úr és környezete anyagi jóléte szempontjából is:

egy ilyen otthon elvégezhető antigénteszt a kiskereskedelmi forgalomban 3-5 ezer forintért is beszerezhető, vagyis nincs olyan magyar állami intézmény, amely a költségvetésből biztosított forrásaiból ne legalább 6-10 ezerért venné meg egy közbeiktatott, nagyon baráti vállalkozótól. Vagyis, ha most hirtelen, karácsony előtt kiszórnának a népnek 20-30 millió ilyen tesztet, az alsó hangon is 120-180, de akár 300 milliárd forint árbevételt is generálhatna egy nagyon közeli vállalkozónak!

Arról nem is beszélve, hogy az ilyen otthon végzett tesztek eredményét még csak a hivatalos járványügyi nyilvántartásban se kéne rögzíteni, így még azok a fránya járványadatok se romlanának le tőle.

Gondolja meg, megéri!