A Pegasus-ügy hatására Molnár Áron noÁr, Péterfy Bori és más civilek kampányolnak azért, hogy a TASZ-t és a Direkt36-ot támogassák

Az egyre dagadó Pegasus-ügy miatt több, a közéletben és a közösségi médiában is aktív civil csatlakozott egy kampányhoz, melyben az ügyet nyáron kirobbantó Direkt36 oknyomozó szerkesztőség, valamint a TASZ (Társaság a Szabadságjogokért) jogvédő civil szervezet támogatására biztatnak. A kampányhoz csatlakozott már Molnár Áron (noÁr) színész, Péterfy-Novák Éva író, Péterfy Bori színész-énekes, Oltai Kata művészettörténész, a Miafemme podcast műsorvezetői és Kanicsár Ádám LMBTQ-aktivista. Mindannyian szeretnék felhívni minél szélesebb közönség figyelmét az ügy ijesztő voltára és a véleményszabadság fontosságára. Ehhez a We Do Care Apparel készített egy Pegasus-témájú minikollekciót, a termékekből származó bevételt a Direkt36 és a TASZ kapja.

A titkosszolgálatok és állami intézmények számára fejlesztett, eredetileg terroristák és bűnözők megfigyelésére létrehozott, elsősorban okostelefonok megfigyelését lehetővé tevő kiberfegyvert, a Pegasust a magyar állam többek között újságírók, üzletemberek, politikusok és aktivisták lehallgatására használta, és minden eszközt bevet az ügy feltárásának megnehezítésére. Ma például Pintér Sándor belügyminiszter közölte, hogy csak zárt ülésen hajlandó válaszolni a Pegasusszal kapcsolatos kérdésekre. A zárt nemzetbizottsági üléseket viszont a kormánypárti tagok rendre szabotálják.