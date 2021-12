Kanada is csatlakozik az amerikaiak diplomáciai bojkottjához a pekingi téli olimpián, Franciaország egyelőre kivár

Az Egyesült Államok hétfőn hirdetett diplomáciai bojkottot a pekingi téli olimpiára, nem sokkal később Nagy-Britannia és Ausztrália is csatlakozott. Mindhárom ország az emberi jogok helyzete miatt tiltakozik.

A bojkott ebben az esetben azt jelenti, hogy a sportolók részt vehetnek az olimpián, de az ország diplomatái távol maradnak majd attól. Peking kedden ellenlépéseket helyezett kilátásba, bár azt nem részletezték, hogy mik lesznek azok, de a szóvivő hangsúlyozta: az Egyesült Államok megfizet majd a helytelen lépésért.

Tiltakozók Sydneyben 2021. június 23-án. Fotó: SAEED KHAN/AFP

Kanada szerdán jelentette be, hogy ők is csatlakoznak. Csütörtökön Franciaország oktatási és sportminisztere, Jean-Michel Blanquer közölte, hogy ők nem állnak bele a bojkottba, viszont a külügyminiszter, Jean-Yves Le Drian azt mondta, jelenleg is várják, hogy mi az EU közös álláspontja az ügyben.

Blanquer az RMC rádiónak adott interjújában azt mondta, óvatosnak kell lenni a sport és a politikai összekeverésével.