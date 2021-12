Orbán: Ha nem vagyunk beoltva, kiskarácsonyunk lesz, ha be vagyunk oltva, nagykarácsonyunk lesz

A kormány szakértői között „az a közokosság, hogy a negyedik hullám csúcsán vagyunk, sőt talán már lefelé jövünk”, mondta Orbán Viktor a Kossuth rádióban. Elsorolta a friss járványadatokat, amelyek csökkenő trendet mutatnak, de ismét 166-an haltak meg. (Erről később beszámolunk részletesen, ha közzéteszi az operatív törzs.)

Orbán szerint ahhoz, hogy az emberek biztonságban érezzék magukat szenteste az asztal körül, a gyerekeknek, a szülőknek és a nagyszülőknek is be kell oltatniuk magukat. „Ha nem vagyunk beoltva, kiskarácsonyunk lesz, ha be vagyunk oltva, nagykarácsonyunk lesz.”

December 15-én kezdődik az 5-11 éves gyerekek oltása, Orbán szerint első körben 69-70 ezer vakcinát kapunk. (November végén 130 ezerről beszélt, igaz, akkor még későbbre tervezték az első szállítmányt.)

Orbán Viktor egy novemberi rádiós szereplésén Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Szóba került a múlt hétvégi varsói találkozó, ahol Orbán európai jobboldali pártok vezetőivel tárgyalt, de egyelőre nem tudták létrehozni az új, jobboldali európai parlamenti frakciót. Ott volt Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés elnökjelöltje, Santiago Abascal, a spanyol Vox elnöke, a lengyel kormánykoalíciót vezető Jog és Igazságosság (PiS) elnöke, Jaroslaw Kaczynski, valamint Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő.

A következő találkozó az év elején lesz Spanyolországban, mondta Orbán. Szerinte lépésről lépésre kell haladni, nehézség például, hogy egyes országokban vannak egymással rivalizáló pártok, „nekik nehezebb bejönni egy ilyenbe”. Múlt hétvégén a két olasz jobboldali párt, a Liga és az Olasz Testvérek vezetői, Matteo Salvini és Giorgia Meloni hiányoztak, hivatalosan „más elfoglaltság” miatt.

Az állami rádió műsorvezetője ezen kívül a béremelések és a migránsok témáját hozta fel a miniszterelnöknek.