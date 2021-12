Először van holland világbajnoka a Forma-1-nek

Max Verstappen nyerte az Abu-Dzabiban rendezett Forma-1-es nagydíjat. Ő az első holland, aki megnyerte az autósport legfontosabb címét. A 22 futamos versenynaptárban ez volt az utolsó verseny, amire ráadásul pontegyenlőséggel érkezett a két bajnokesélyes pilóta.

Bárhogy is alakult volna, mindenképp sporttörténelem születik:

Lewis Hamilton nyolcadik bajnoki címét szerezhette volna meg. Ez soha senkinek nem sikerült még. Michael Schumacher és Hamilton egyaránt hétszer győzött.

Max Verstappen 24 évesen első címéért állt rajthoz, akinek hét év után először volt esélye legyőzni a Mercedes valamelyik pilótáját.

Max Verstappen a Red Bullban az abu-dzabi pályán. Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Hamilton a rajtnál átvette a vezetést és nagy előnyt sikerült kiépítenie, ami egészen a verseny végéig kitartott. Pár körrel a vége előtt azonban a Williams kanadai versenyzője, Nicholas Latifi egy Haasszal vívott küzdelem közben kicsúszott a pályáról és annyira összetörte az autóját, hogy az képtelen volt elhagyni a pályát. A mentés idejére beküldték a biztonsági autót, így Lewis Hamilton előnye eltűnt.

Lewis Hamilton Mercedese a Yas Marina pályán. Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Egyetlenegy körre, az utolsóra lett tiszta a pálya újra. Amikor a safety car elengedte az autókat, Max Verstappen friss gumijaival jobb esélyekkel vágott neki az utolsó öt kilométernek. A pálya közepén meg is előzte Hamiltont, így ő lett a világbajnok. A csapatok versenyében a Mercedes győzött zsinórban nyolcadszor.

Verstappen világbajnokként, talpig hollandban. Fotó: KAMRAN JEBREILI/AFP

Az idei szezon szokatlanul izgalmas volt, ám több futam után is a versenybírók döntésein rugóztak a csapatok, a versenyzők és a szurkolók is. Így lesz ez a mindent eldöntő, utolsó futam esetében is, hisz a biztonsági autós fázis során két, egymásnak teljesen ellentmondó döntést is hoztak a bírák, amellyel végül Verstappennek kedveztek (nyilván a másik döntés Hamiltont hozta volna előnybe). Ez még az amúgy elvakult Verstappen-fan Botos Tamás kollégánk szerint is röhejes volt, nem beszélve a szerkesztőség maroknyi F1-követő csapatának további tagjairól.

2021-ről ennyit, jövőre teljesen megváltozik ez a sport. Más alakja lesz az autóknak és nem túl nagy lépésekkel, de haladnak afelé, hogy legalább az üzemanyag szempontjából fenntartható forrásokból üzemeltessék azokat.