10 ezer forintra bírságolná a főváros a rollerszolgáltatókat a széthagyott rollerek után

Tízezer forintos büntetést róhatnak ki minden szétdobált bérroller után a szolgáltatókra egy formálódó fővárosi szabályozás nyomán - írja a Népszava. A Fővárosi Önkormányzat a kerületek és a bérroller-szolgáltatók bevonásával kidolgozott egy javaslatot a budapesti rollerhelyzet rendezésére. A javaslat úgynevezett mikromobilitási pontokat alakít ki, és csak ezeken a pontokon lehetne majd letenni a különböző bérrollereket és bicikliket. A szolgáltatókat akár rollerenként 10 ezer forintra is bírságolhatják, ha megsértik ezt a szabályt.

A rollerekre vonatkozó KRESZ-módosítást régóta várják az érintettek a kormánytól, több kerület és a BKK is elküldte már a javaslatait a szaktárcának, egyelőre azonban ez nem vezetett eredményre, ezért lépett inkább a Fővárosi Önkormányzat.

A fővárosi javaslat szerint a BKK Futár nevű alkalmazása feltünteti majd a mikromobilitási pontokat is. A pontok felállításáról kézikönyvet ad ki a főváros, az ebben lefektetett szabályok alapján a kerületek alakítják majd ki ezeket a helyszíneket.

Ha a széthagyott rollerek forgalmi akadályt képeznek, akkor el is szállíthatják őket, ennek költségét is a szolgáltatóknak kell megfizetniük. A kerületek a főváros által meghatározott 10 ezer forintnál enyhébb bírságokat is kiszabhatnak a szolgáltatókra.