Január 1-től emelkedik a polgármesterek bére

Váratlanul a polgármesterek és közgyűlési elnökök fizetésének jelentős emeléséről döntött kormánypárti javaslatra az Országgyűlés egy friss törvénymódosítás elfogadásával - írja a hvg.hu. A lap szerint a települések vezetőinek bére évek óta nem nőtt, jövőre viszont néhányuknál 50 százalékos is lehet a plusz.

A hvg.hu szerint a béremelési javaslat hirtelen került be egy kulturális témájú törvénymódosító csomagba, és nagyon gyorsan el is fogadták, még az érintetteket is meglepte a dolog. A magyar polgármesterek és közgyűlési elnökök fizetése átlagosan 30 százalékkal emelkedik 2022. január 1-től, az emelés pontos mértéke a vezetett település lakosságszámától függ.

Az intézkedés végrehajtásához azonban a parlament nem rendelt többletforrást, így a béremeléseket az önkormányzatoknak maguknak kell kigazdálkodniuk.