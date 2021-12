Molnár Áron szerint Gubás Gabi hazudott, amikor a Elkúrtuk című filmben Dobrev Klárát alakította

„Gratulálok majdnem minden díjazottnak. Gubás Gabinak nem, mert elvállalta az Elkúrtuk című propagandafilmben az egyik főszerepet” - mondta Molnár Áron színész-repper-aktivista, aki idén Arany Medál-díjat kapott színészi munkájáért. A díjat 2008 óta osztják ki, hat kategóriában, közönségszavazatok alapján. Molnár megosztotta a Facebookon a díjátadón elmondott beszédét, amiben kritizálta egy másik díjazott, Gubás Gabi munkáját.

„Az én kérdésem csak annyi, hogy vajon, amikor elolvasta Gabi a forgatókönyvet és odajutott, amikor Dobrev Klára azt mondja, hogy »járulékos veszteség, ha az ártatlanul arra járó emberek is veszélybe kerülnek, miután a rendőrök lecsapnak a tüntetőkre« akkor vajon elgondolkodott-e színészként, hogy ez igaz-e? Hogy ez valóban elhangzott-e? Rákérdezett-e? Utánajárt-e? Ahogy azt egy valódi színész tenné. És vajon gondolsz-e Gabi, arra a bűntudatra, amikor rákérdeznek majd a gyerekeid, hogy ez tényleg így történt-e? Lesz egyáltalán egy szemernyi bűntudatod is, hogy hazudtál, hogy nem néztél utána? Félreértés ne essék, szerintem Gyurcsány Ferenc a legkártékonyabb személy a jelenlegi összefogásban, ezzel előzném meg a kommentszekcióban a pártpolitikai hovatartozásom besorolását. De itt, nálad Gabi, egy színészi felkészülés munkáját kérem számon. Az Arany Medál-díj közönségdíj ezért ezt nem tudom elvitatni tőled. Itt inkább a színészi munka hiányára szeretnék rámutatni.”

Molnár beszédében kitért az SZFE elfoglalására is, azt mondta, sosem fogja elfelejteni, hogy a hatalom lerohanta és politikai színtérre citálta az intézményt, és nem is fogja csendben tűrni ezt, mert a csend szerinte legitimálja a „a félelemre és vakhűségre épülő rendszert. Én pedig nem fogok egy ilyen rendszerben élni. Innen is kérek szépen mindenkit, aki hallja ezeket a szavakat, hogy 2022-ben menjen el szavazni és szavazatot számlálni” - mondta. (via Népszava)