Csökken a halálozás és a kórházi terhelés is

Továbbra is javulás látszik a járvány fontos mutatóinál.

Szerdán még mindig 144 áldozata volt a járványnak, és az elmúlt két hetet nézve továbbra is nálunk a legrosszabb a helyzet Európában, de a számok csökkennek. Az elmúlt héten naponta átlagosan 159-en haltak meg itthon, és egy hete ez a szám még 190 volt.

6109 covidos beteg van most kórházban, ez a november közepi szintnek felel meg, és december elején a hétezret is meghaladta. 542-en vannak invazív lélegeztetőgépen, itt is lefelé mennek a számok, de volt már ennél jobb a helyzet, mióta megváltoztatták az adatszolgáltatást. (Persze lehet, hogy az is statisztikai hiba volt.)

A fenti piros görbe mutatja, hogy a fertőzésszámok is lefelé mennek, de ennél is árulkodóbb, hogy az összes teszten belül egyre kisebb a pozitívak aránya. Azért még mindig elég magas, az elmúlt hetet nézve naponta átlagosan minden ötödik minta fertőzött. Kérdés, mikor fordítja ezt meg az omikron variáns - az európai járványvédelmi központ szerint hamarosan ez lesz a domináns Európában.

Csütörtöktől szombatig ismét időpontfoglalás nélkül lehet oltásra menni, szerdán ez még kötelező volt. Közel hatezren kapták meg az első, és 16 ezren a harmadik adagot.

