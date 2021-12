A Fidesz a közmunkástól a nyugdíjasig ezermilliárdokat oszt szét

Csütörtök reggeli cikkünkben írtuk meg, hogy szerdán kapták kézhez az ellenzéki pártok vezetői a legújabb, egyelőre nem nyilvános közvélemény-kutatást, amit már az új, összefogott kampányközpont rendelt meg. A teljes lakosságra nézve 46 százalékos a Fidesz-KDNP, és csak 32 százalékos az ellenzéki összefogás listájának a támogatottsága. Az előválasztás idejéhez képest jelentősen megerősödött a Fidesz.

Ennek hátterében nyilván leginkább az állhat, hogy még mindig várat magára a közös ellenzéki program, így Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt kevés konkrét, számszerűsíthető ígérettel tud kampányolni. Ellenben az Orbán-kormány választás előtti pénzosztása lassan minden társadalmi réteget, korcsoportot megtalál. Megnéztük, hogy az utóbbi hónapokban kiknek és mennyit ígért Orbán Viktor miniszterelnök, illetve Márki-Zay Péter mit tudott eddig ezzel szemben felmutatni.

Nyugdíjasok

Már 2020 áprilisában bejelentette Orbán Viktor, hogy a 13. havi nyugdíjat négy részletben építi vissza. November közepére lett biztos, hogy a teljes 13. havi nyugdíjat kifizeti a kormány jövő februárban, tehát 2 hónappal a választás előtt. Ezt a pénzt kb. 2,5 millió ember, vagyis a magyar lakosság egynegyede megkapja. 360 milliárd forintos tétel. Ráadásul novemberben már minden nyugdíjas megkapta a 80 ezer forintos nyugdíjprémiumot és a visszamenőleges kiegészítést is. A két külön juttatás novemberben 250 milliárd forint költségvetési kiadást jelentett. A miniszterelnök pedig december 6-án jelentette be, hogy jövőre három százalék helyett öt százalékkal emelik a nyugdíjakat. A Portfolio számításai szerint a jövő januári magasabb nyugdíjemelés éves szinten akár 80 milliárd forint többletkiadás eredményez.

Családosok

Szintén már a nyáron döntött arról a kormány, hogy ha sikerül elérni az 5,5 százalékos GDP-növekedést, akkor a gyereket nevelő szülőknek 2022 január-februárjában visszaadják a 2021-ben befizetett személyi jövedelemadót, legalábbis az átlagjövedelem szintjéig. Tehát ez is éppen a választás előtt lesz esedékes. December 15-i adat, hogy beérkezett a félmilliomodik VISSZADO-nyilatkozat. Az adóhivatal pedig december 31-ig még mintegy 250 ezer szülő nyilatkozatát várja. Ez együttesen 600 milliárd forintot jelent a költségvetésnek. Maximum 809 ezer forintot térít vissza az állam, az átlag pedig mintegy 316 ezer forint lehet.

Adóparadicsom

A Fidesz már Facebook-posztban gyűjtötte össze, hogy milyen kedvezményeket ad a kormány:

17-ről 13 százalékra csökken a munka közterhe



15,5 százalékról 13 százalékra csökken az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho)



meghosszabbítják a kis- és középvállalkozások kedvezményét a helyi iparűzési adóban



11-ről 10 százalékra csökken a kisvállalati adó (kiva) adókulcsa



Munka

Mi is megírtuk ebben a cikkünkben, hogy az Orbán-kormány az ideológiája fontos részévé tette a közmunkát, amit a helyi hatalmi rendszerek kiépítésére, és végső soron saját hasznára fordít. Korábbi kutatások is kimutatták, hogy van összefüggés aközött, hogy egy településen hányan szavaznak a Fideszre, és hogy mennyi közmunkás van.

Évekig nem emelkedett a közmunkások bére, ellenben december 15-én Orbán Viktor kormányfő bejelentette: jövőre bruttó 85 ezerről bruttó 100 ezer forintra emelkedik a teljes munkaidőben foglalkoztatott közmunkások keresete. Az mfor.hu cikke szerint a kormány eredeti terve az volt, hogy jövőre 100 ezer fő alá csökkenjen a közmunkások száma. Az eredeti költségvetési elképzelésekben 92 ezer fő támogatásával számoltak. A bejelentett béremelés azonban átírhatja a terveket.

Az pedig már szeptember közepére eldőlt, hogy bruttó 200 ezer forint lesz jövőre a minimálbér, vagyis közel 20%-kal emelkedik. Ez nettó 133 ezer forint. Évi 130-150 milliárd forintba kerülhet az is, hogy jövőre bruttó 400 ezer forintos fizetésig a 25 év alatti munkavállalóknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük.

Miből?

Az elképesztő osztogatásnak ára van. Hatalmas a költségvetési hiány, a Pénzügyminisztérium december 8-i közlése szerint az év első tizenegy hónapja után az államháztartás központi alrendszere 3931,3 milliárd forintos hiánnyal áll. Ennek negyedét novemberben hozták össze, csak 250 milliárd forint kiadással járt a nyugdíjprémium kifizetése, valamint az, hogy a nyugdíjakat az év elejéig visszamenőlegesen felemelték 1,2 százalékponttal. Az MNB szerint a költségvetési hiány idén 7,5 százalékos lehet.

MZP

Október 17-én derült ki, hogy Márki-Zay Péter lesz az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje. Azóta járja az országot, külföldi kapcsolatait is építi, valamint néhány interjút is adott. Ezeket átnézve próbáltuk kiemelni, hogy eddig milyen ígéretekkel igyekszik legyőzni jövőre a fent taglalt elképesztő orbáni pénzosztást.

Legutóbb az mfor.hu-nak adott interjút, amiben a következő állítások hangoztak el:

azonnal kirúgják Polt Pétert, és elkezdik felgöngyölíteni a legfelháborítóbb korrupciós ügyeket



Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, és lesz egy saját korrupcióellenes ügyészség is



visszaállítják a plurális választási rendszert, ami kétfordulós volt



emelik az egészségügyi szakdolgozók fizetését



November végén a 168 Órának is adott interjút Márki-Zay Péter, ott az ország gazdasági helyzetéről is beszélt. Szerinte Orbán Viktor hihetetlen pénzszórásba kezdett, de az intézkedések jelentős része fedezetlen ígéret. "Gyurcsányi magasságok fölé emelkedik a költségvetési hiány. Ezt el akarja inflálni a kormány. Az, hogy lesz béremelés, 13. havi nyugdíj és minimálbér emelés, a német autógyárak számára ezt úgy teszi kezelhetővé, ha a forint az eddigieknél is kevesebbet ér. A 370 forint feletti rekord árfolyam ennek a jele, illetve elinflálja ezt a pénzt. Gyakorlatig inflációval veszi vissza a nyugdíjasoktól és az emberektől" - fogalmazott az interjúban. Szerinte akármekkora nyugdíjemelést is tervez a kormány, az nem fog tudni lépést tartani az élelmiszerek növekvő árával.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Legutóbb a Makó melletti Kiszomboron tartott lakossági fórumot december 15-én. Itt beszédének két fontos témája volt: egyrészt sokkal jobban támogatná az önkormányzatokat, másrészt a migráns-ügy. Utóbbiban jól ismert az álláspontja:



Megmarad a határkerítés

Kiutasítja a Fidesz által betelepített bűnöző migránsokat

Elszámoltatják azokat, akik a migránsbetelepítésen gazdagodtak, miközben az ország szegényebb lett tőle.

Még annyi tudható Márki-Zay Péter elképzeléseiről, hogy Karácsony Gergelyhez hasonlóan ő is leállítaná a stadionépítéseket, valamint támogatja az ellenzéki népszavazást a Fudanról és az álláskeresési járadék folyósítási idejének meghosszabbításáról.

Ezek egyike sem új gondolat, ezért írhattuk azt csütörtök reggeli cikkünkbe, hogy az ellenzék az előválasztás második fordulója óta nem volt képes diktálni a tempót. Azóta alig fordult elő, hogy akár csak egy napra olyan téma foglalkoztassa a közvéleményt, amivel ők jöttek elő.