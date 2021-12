Omikron előtti nyugalom

Miután hétvégén továbbra sem szolgáltat információkat a járványról az operatív törzs, az elmúlt hét nap adatait összegyűjtve mutatjuk meg, mi a helyzet jelenleg Magyarországon.

1101 koronavírusos beteg hunyt el egy hét alatt. Ez volt a negyedik egymás követő hét, amikor ezer fölött volt az áldozatok száma.

Ugyanakkor úgy tűnik, hogy végre itt is túl vagyunk a negyedik hullám csúcsán, 16 százalékkal kevesebb áldozatot jelentettek, mint egy héttel korábban.

Ez a fordulat a regisztrált fertőzöttek számában már korábban megtörtént, harmadik hete kerül a statisztikákba az előző hetinél kevesebb covidfertőzött.

A 48. hét még amiatt tűnt bizonytalannak, mert úgy csökkent 6,3 százalékkal a megtalált fertőzöttek száma, hogy jóval kevesebb tesztet végeztek (10,6 százalékkal). Mostanra ez megfordult. A tesztek amúgy sem magas száma tovább csökkent ugyan (egy hete 20 százalékkal, most 14,6 százalékkal), de ezt jóval meghaladó mértékben mérséklődött a regisztrált új fertőzöttek száma.

A javuló járványhelyzetben érthető lenne, hogy kevesebb tesztet végeznek, hiszen az összes vizsgálaton belül is egyre csökken a pozitív esetek száma. Az omikron megjelenése miatt viszont épphogy most kellene felpörgetni a vizsgálatok számát, hogy minél hamarabb megtalálják a jóval fertőzőbb variánst hordozókat, majd megpróbálják a lehető legtöbb embert tesztelni a környezetükben is.



Több európai országban a hivatalos statisztikákon is egyértelmű nyomot hagyott az omikron, napi fertőzöttségi rekordok dőlnek meg. Itthon ennek még nincs jele.

Nagyot csökkent a kórházban kezeltek száma.

A kórházban kezelteknél az egy évvel ezelőtti második hullám csúcsát annak ellenére nem érte el a mostani,

hogy sokkal több volt a regisztrált fertőzött. A különbség az oltás, ami a súlyos következményektől minden bizonnyal jó eséllyel megvéd.

Ezen a héten sem adtak hivatalos adatokat arról, hogy a fertőzöttek, kórházban és lélegeztetőn lévők, elhunytak hány százaléka nem volt oltva. Két hete kormányinfó sincs, ami az egyetlen olyan fórum, ahol egyáltalán kérdezni lehet a járványról, bár válaszokat Gulyás Gergely sem igazán mond.

A lélegeztetőgépen lévőknél már nem csak az adatkezelés módszerének megváltoztatása miatt javult a helyzet.

Most jönnének azok a hetek, amikor folyamatosan csökkenő számokról lehetne beszámolni, csakhogy itt van az omikron. Nem lehet még tudni, hogy valóban egyhébb tüneteket okoz-e, az biztos, hogy első lépésben a fertőzöttek számát nálunk is nagyon megdobja, majd árgus szemekkel kell figyelni a kórházi adatokat.

A gond az, hogy bár most tényleg javulnak az adatok, azért még így is majdnem 6000-en vannak kórházban, és több mint 500-an lélegeztetőn.

És a héten átlagosan 157-en haltak meg naponta.

Az omikron berobbanása úgy indíthat ismét újabb hullámot – akárcsak múlt télen –, hogy még nem ért véget az előző. Több országban is korlátozásokat vezettek be óvatosságból, a magyar kormány ilyet nem tervez. Valamiért a külügyminiszter, Szijjártó Péter közölte a héten többször is a sokat hangoztatott elvet: a koronavírus-járvánnyal szemben kizárólag az oltások jelentenek védelmet, semmilyen lezárás vagy korlátozás nem megoldás.

Ezt nem osztja az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC), szerintük 2022 elejére domináns lesz Európában is az omikron, ezért kerülni kellene a tömegrendezvényeket és a nagy létszámú zárt körű összejöveteleket is, fontos a maszkhasználat, csökkenteni kellene a találkozásokat, ösztönözni a távmunkát, növelni a tesztelést, és fontos a kontaktkutatás, valamint a fertőzöttek elkülönítése is.

Szijjártó azt is elmondta, hogy Magyarország vezető pozícióban van Európában a harmadik oltást felvettek arányát illetően, és nemrég megérkezett az első, kiskorúak immunizálására szolgáló vakcinaszállítmány. (Közben szépen visszaszálltunk a közös EU-s beszerzésbe.) Tényleg úgy tűnik, hogy a harmadik oltás az omikron esetén is védhet a súlyos megbetegedéstől. De egyelőre csupán 3 millióan kaptak emlékeztető oltást, miközben 5,5 millióan több mint négy hónapja kapták meg a második adag vakcinát. Hogy ők mennyire védettek, arról most folynak a kutatások, de azt sem tudni, hogy a korábbi megfertőződés meddig nyújt védelmet. Emellett ott van még majdnem 2,5 millió ember, aki elutasította az oltást.