James Franco bevallotta, hogy szexfüggő volt, és korábban lefeküdt a diákjaival

James Franco először beszélt hosszabban az őt évekkel ezelőtt ért vádakról, és most elmondta, hogy az általa vezetett színésziskola diákjai közül többel is lefeküdt, mert úgy gondolta, hogy amíg az konszenzuális, az rendben van.

A podcastban, amiben mindezekről beszélt, úgy fogalmazott, hogy amit tett, az helytelen volt, és hozzátette, hogy nem azért indított iskolát, hogy szexuális céllal csalogasson oda nőket. „Azt hiszem, akkoriban úgy gondoltam, ha konszenzuális, akkor rendben van. Akkoriban nem volt tiszta a fejem.”

James Francót négy évvel ezelőtt több nő is szexuális visszaéléssel vádolta meg, ketten be is perelték. A színészt azzal vádolták, hogy az iskolájában kihasználta a tanulókat, és szexjelenetek forgatására vette rá a fiatal színésznőket. A 2019-es polgári perek rendezésére végül 2,2 millió dollárt fizetett.

Franco arról is beszélt, hogy szexfüggő volt, ami akkor alakult ki nála, amikor „kijózanodott” alkoholfüggőségéből. Úgy fogalmazott, hogy az ellene felhozott vádak „megváltoztatták” őt. (Guardian)