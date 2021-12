Pócs János: Én hiszem, hogy hazudni nem kellett. Olyan, hogy az igazat nem kellett elmondani, vagy nem mondtam el, ilyen biztos hogy volt

„Az állatok itt születtek. Mégiscsak én volnák a gazda” – mondta Pócs János, majd kiment megetetni az alpakákat. És ez még csak az egyik első perce volt a Jászsági Térségi TV harmincnégy perces karácsonyi különkiadásának, amiben a jászsági fideszes képviselő egy egész napját követték végig, és amiből nemcsak az derült ki, hogy Pócs alpakákat etet reggelente, de az is, hogy a kandallót is ő gyújtja be, mert „fontos az otthon melege”, hogy a gyerekeitől kézfogással búcsúzik el, és hogy egyetlen nap alatt annyi ajándékcsomagot szór szét, hogy azt látva még a Mikulás is sírna.

Pócs János az állatok megtekintése után „parasztból képviselőnek” öltözött, majd elmondta, hogy „kigyerekkoromba', nagymamám, hogy bírjuk odakint a határba' a munkát, tojásrántotta, szalonna, kolbász, ezt majdnem hogy napi szinten láttam tőle. Megtanultam, elsajátítottam, és idáig jutottam.”

Pócs János alpakákat etet Fotó: Facebook

Közben összefutott az MTVA stábjával, akik szerinte azért interjúvolták meg őt, mert – és most szó szerint idézem – „más régiókhoz képest ők is észrevették, hogy a Jászság kiemelkedően teljesített az elmúlt években, mintegy 140 milliárd forint fejlesztést. Jászapáti lévén az itteni lehetőségekről kérdeztek, új ipari parkot adtunk át, és egy nagy turisztikai lehetőség előtt állunk”.

Aztán megtudtuk még azt is a jászsági képviselőtől, hogy jelenlegi csapatának munkabírása „most még megfelel”, mert van, hogy este tízig dolgoznak, és másnap reggel nyolckor kezdenek, „de ez a munkatempó kevés lesz a jövőben”. Aztán autóba pattant, hogy Budapestre menjen a Parlamentbe, közben pedig megmutatta, hogyan kell vezetés közben telefonon ügyet intézni asszisztensével, Emőkével, akivel tíz perccel korábban személyesen is találkozott, de ezek szerint azt akkor már nem tudta neki elmondani, hogy a következő napon milyen fontos dolga lesz.

Pócs: „Emőke! A holnapi program ugye fogadóóra. Meddig fog tartani?”

Emőke: „Az utolsó jön tíz órára.”

Pócs: „Jó, utána a délutáni programot le kell mondani, mert utána a miniszterelnökhöz megyek a Karmalitába(sic!).”

Emőke: „Csak Alattyánon lesz a falukarácsony.”

Pócs: „Jó, ha lesz valami egyéb, azt le kell mondani, mert senkit nem tudok fogadni, mert megyek.”

Azt mondjuk pont nem mutatták, hogy Pócs János mennyivel ment, miközben Emőkével konzultált, de feltehetően gyorsan, ha a riporter megkérdezte: „lemeszelik sűrűn?” A fideszes képviselő erre csak annyit válaszolt: „feleségem szokta mondani, hogy államháztartáson belül marad, de sűrűn kapja a csekket.”

Végül sikeresen felértek Budapestre, azon belül is a Parlamentbe – persze csak miután kiosztott előtte pár ajándékcsomagot a képviselői irodaházban –, ahol a riporter feltette a mindenkit leginkább foglalkoztató kérdést: „Még mindig elkapja a parlamenti atmoszféra? Nyilván ez egy impozáns épület.” És Pócs válasza is legalább ennyire váratlan volt: „Minden egyes alkalommal. Kivétel nélkül.”

De az igazán veszélyes kérdések csak ezután kezdődtek: „Hogy folyik a parlamenti lobbitevékenysége? Hogyan csinálja, ha nem nokiás dobozzal?” Erre Pócs azonnal, rezzenéstelen arccal vágta rá, hogy „az a lobbitevékenység, amire az előbb kérdezett, az az én életemben és a nagy többség életében sehogy nem működik.”

Majd szóba került a korrupció, és ha Völner Pál nevét nem is mondta ki a riporter, azért sejteni lehetett, hogy az államtitkári posztjáról korrupció gyanúja miatt lemondott fideszes képviselőről van szó. És mi jutott eszébe Pócsnak Völnerről meg a korrupcióról? Hát ez:

„Azok is a politikustársaim, akik az ellenzéki padsorban ülnek, vagy ellenzéki tevékenységet folytatnak, és azt azért el kell mondanom, hogy ők sokkal nagyobb arányban vannak, és ők nem tudják elmondani magukról azt, amit mi, hogy a mentelmi joguk fel van függesztve, le kellett mondani, és bíróság elé kell állni, és vállalni kel a következményeket. (...) Ha a bíróság dönt, akkor nincs ellenzéki vagy fideszes bűnöző, csak bűnöző.”

Ennél csak ez volt felemelőbb, amikor a kérdésre, hogy kellett-e már hazudnia, Pócs azt mondta: „Én hiszem, hogy hazudni nem kellett. Olyan, hogy az igazat nem kellett elmondani, vagy nem mondtam el, ilyen biztos hogy volt.” Aztán elmondta, hogy „ezt a munkát”, mármint a képviselőséget „nem lehet fizetésért csinálni, és nem azért csinálja az ember, hogy legyen munkahelye, ezt hitből és meggyőződésből lehet csinálni”. Ehhez pedig hozzátette, hogy úgy gondolja, van, amit lehetne másképp csinálni, például szerinte „túl sokat keressük az igazságot, sokkal többet kellene a szeretetet”.

Fontos dolgok, amik még kiderültek a videóból:

Pócs Jánosnak „soha nem volt az életben” B-terve.

A legrosszabb döntés, amit idén hozott: nem adatta be időben a harmadik oltást.

Azért tud mindenkivel szót érteni, mert „sokkal fontosabb bölcsnek és figyelmesnek lenni, mint okosnak”.

Pócs János indulatai „előfordulnak, hogy majdnem, de nem szoktak elszabadulni, szerencsére mindig ott van a majdnem”.

