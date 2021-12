Az emberi jogok védelméért tüntették ki Ajsat Kadirovát, Csecsenföld elnökének lányát

Nurdzsi Nuhadzsijev, az emberi jogokkal kapcsolatos ügyek csecsenföldi különmegbízottja kitüntette Ajsat Kadirova külügyminisztert az e téren tett erőfeszítéseiért, erről ő maga adott hírt az Instagramján.

Ramzan Kadirov csecsen elnök legidősebb lánya még csak 22 éves, de rendkívüli tehetségéről tanúskodik, hogy máris számos üzleti és politikai sikerrel büszkélkedhet. Ami a politikát illeti, 2020 őszén a kulturális miniszter helyettesévé lépett elő, majd idén a miniszteri pozíciót is megszerezte, és most az is kiderült róla, hogy az emberi jogok területén is kiemelkedő teljesítményekre képes az Oroszország részét képező – korábban a háborúk során földig lerombolt, azóta újjáépített – köztársaságban, amely a nemzetközi sajtóban sokkal inkább jogfosztással kapcsolatos eseményekről szóló hírekkel szokott szerepelni.

Kadirova előzőleg az üzleti életben is megmutatta képességeit, hiszen vezette az édesanyja által 2009-ben alapított Firdays divatházat Groznijban, amelynek célja a hithű muszlim nők öltözködési igényeinek kielégítése. Emellett a 22 esztendős miniszter asszony – még miniszteri karrierje előtt – éttermet is nyitott a csecsen fővárosban Paris néven, amely igen változatos nemzetközi konyhát visz.