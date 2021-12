Megvonta a bizalmat Kulcsár Krisztiántól a MOB rendkívüli közgyűlése

24:18 arányban megvonta a bizalmat Kulcsár Krisztiántól, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökétől a szervezet rendkívüli közgyűlése. "Tudomásul veszem a döntést. Én már nem utazom el Pekingbe. Január 31-étől lemondok az elnöki posztomról. Amennyiben február elsejéig megválasztják az utódomat, ő ott lehet a téli olimpián" - kommentálta az NSO élő közvetítése szerint helyben a közgyűlés döntését a kétszeres olimpiai ezüstérmes párbajtőröző, aki 2017-ben Borkai Zsoltot váltotta a szervezet élén, és legutóbb 2020-ban választották újra a MOB elnökévé.



A rendkívüli közgyűlés, amit alig két hete hívtak össze, igen feszült hangulatban kezdődött. A hagyományoktól eltérően a pulpituson csak Kulcsár Krisztián és a MOB főtitkára, Vékássy Bálint foglalt helyet. Hagyományosan a teljes elnökség kiül a pódiumra, de most a 14 tag inkább a helyén maradt - mint az előzményekből látni fogják, erre jó okuk volt, a többségük már tíz napja levélben jelezte Kulcsár felé, hogy elvesztették benne a bizalmukat. Így már nem is volt annyira meglepő, hogy Kulcsár bevezetője után Tóth László, a cselgáncsszövetség elnökének javaslatára letakarították a napirendet. A közgyűlés döntése alapján nem hallgatták meg Kulcsár elnöki beszámolóját, nem voltak hozzászólások, egyből rátértek a bizalmi szavazásra.

Kulcsár Krisztián 2017. május 2-án, amikor a MOB elnökévé választották Borkai Zsolt helyére. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Mire ez a hajcihő?

A tokiói olimpia végeztével új olimpiai ciklus kezdődött, ilyenkor a MOB-ban szokás szerint a szervezet működését is áttekintik. Idén ez komoly konfliktusokkal járt, Kulcsár Krisztián MOB-elnök javaslatára ugyanis jelentősen megnyirbálták a MOB fő döntéshozó szerve, a közgyűlés létszámát.

A közgyűlésnek az előző ciklusban még kétszáznál is több tagja volt, az olimpiai sportágak 120, az egyéb szervezetek 76 tagot delegálhattak, és még ezen felül is voltak egyéb jogon delegáltak is. 2020 júniusától - ami normál esetben az előző olimpiai ciklus lezárása lett volna, ha a koronavírus-járvány miatt nem halasztják 2021-re a nyári játékokat - már volt egy jelentős létszámcsökkentés, azóta a közgyűlésnek már csak 123 tagja volt. Idén ezt a létszámot tovább szűkítették 115-re, még az olimpiai sportágak képviseletét is csökkentették, és minden más delegáló szervezet elvesztette automatikus képviseleti jogát. Sokak érdekei sérültek, a változások részeként például nagy sportklubok, többek között a Honvéd és az MTK veszítették el automatikus képviseleti jogukat, de a vízilabdasport képviselői is kiestek a közgyűlésből.

Ez ellen már komoly lázongás kezdődött a szervezetben. Az eredeti tervek szerint a sportági képviselőkön túli egyéni jelölteket egyszerűen az elnökség delegálta volna, ám már ezt sem sikerült keresztülvinni a szervezeten. November vége óta pedig sorra jelentik be lemondásukat a tiszteletbeli tagok, így távozott a közgyűlésből a MOB korábbi főtitkára, a Magyar Edzők Társaságának elnöke, Molnár Zoltán, illetve a legendás sportriporter, Novotny Zoltán is, aki a Magyar Sportújságírók Szövetségét képviselte a szervezetben.

Ezek után kezdeményezte Kulcsár december 19-én rendkívüli közgyűlés összehívását december 30-ra, melynek fő napirendi pontjaként bizalmi szavazást kezdeményezett saját személyéről. Az azóta érkező hírek szerint Kulcsár eltaktikázhatta magát. A Magyar Nemzet értesülései szerint például az elnökség és a tagság többsége már ellene szavazna, a 14 tagú elnökség nyolc tagja, köztük két alelnök, Deutsch Tamás és Schmidt Gábor is az elnök lemondására szólító nyilatkozatot írt alá.



A Telex értesülései szerint viszont korántsem volt lefutott döntés, hogy Kulcsártól megvonják a bizalmat. Azt írták, hogy az aktuálisan csak 55 tagú közgyűlésben Kulcsár akár minimális többséget is szerezhet.



Az elnökség lázadásával felgyorsultak az események, Kulcsár közvetlenül karácsony előtt, december 23-án online szavazást kezdeményezett az elnökségben arról, hogy melyik 15 embert jelölje az elnökség a közgyűlésbe - függetlenül attól, hogy korábban ő maga javasolta egy jelölőbizottság felállítását. A Nemzeti Sport szerint az ülésen előterjesztett névsor tagjai közül sokan maguk se tudták, hogy jelöltek lettek - példaként Mocsai Lajost, Szita Károly kaposvári polgármestert, illetve Csisztu Zsuzsát említette a lap.

Kulcsár ekkor már a kormánypárti sajtó kereszttüzébe került, az Origo például hirtelen fontosnak érezte beszámolni arról, hogy Kulcsár tavaly (!) augusztusban 1,2 millió forintról 2,6 millióra emelte havi tiszteletdíját.



A Nemzeti Sport pedig december 27-én szivárogtatta ki kilenc elnökségi tag december 20-i keltezésű levelét, amiben lemondásra szólítják Kulcsárt. Az aláírók között valóban ott szerepel Deutsch Tamás és Schmidt Gábor, illetve több olimpiai bajnok - Wladár Sándor, Gyurta Dánial, Kovács Antal, Vári Attila - és az olimpiai ezüstérmes Pálinger Katalin is. Később csatlakozott hozzájuk a kétszeres olimpiai bajnok tornász, Magyar Zoltán is, aki a Nemzeti Sportnak arra panaszkodott, hogy vele még senki sem beszélt úgy, mint Kulcsár, aki szerinte "személyes sértésként élte meg mindig, ha valamivel nem értettem egyet", és azt mondta, mostanra elfogyott a bizalom.