Szilágyi Gerda: A szörnyűségek, melyeket Szilágyi Liliána állít, hazugságok

Szilágyi Liliána úszó december 29-én Facebook oldalán, D. Tóth Kriszta műsorában, és az ATV műsorában is azt állította, hogy apja, Szilágyi Zoltán ügyvéd - aki egyben egy ideig az edzője is volt - testileg, lelkileg és szexuálisan is bántalmazta őt gyerekkorától kezdve, illetve az édesanyját is bántalmazta. Szilágyi Zoltán december 30-án nyílt levélben tagadta a vádakat, illetve közölte, hogy büntetőfeljelentést tesz lánya kijelentései miatt.

Ugyanaznap Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke is közleményt adott ki, és elrendelte a szövetség fegyelmi és gyermekvédelmi bizottságának vizsgálatát Szilágyi Zoltán edzői tevékenységével kapcsolatban.

Ma az Index kapott egy nyílt levelet Szilágyi Gerda, Liliána az apjukkal élő húgának aláírásával, melyben többek közt azt írja, Szilágyi Zoltán soha nem abuzálta sem őt, sem Liliánát. Édesanyjukról nem tesz említést.

„Ellentétben, amit Ő s Szilágyi Liliána állít, édesapám soha nem abuzált, ahogy Szilágyi Liliánát sem. Azért merem ezt így kijelenteni, mert 2003 - azaz születésem - óta ennek a családnak tagja voltam s ott éltem velük - tehát a jelzett időszakban már nagyon is tudatomnál voltam, s ha ezek a dolgok megtörténtek volna tudomással bírnék róluk. (...) A szörnyűségek, melyeket Szilágyi Liliána állít, hazugságok, ezt ő is nagyon jól tudja.”

Szilágyi Gerda Fotó: Derencsényi István / Stamina TK

A levélben Szilágyi Gerda többször is kritizálja Wladár Sándort, azt írja, az elnök fel sem ismeri őt az uszodában, fogalma sincs, milyen eredményei vannak a sportban és azon kívül.



„Felvetül bennem a kérdés, hogyha az Elnök Úr nem ismeri a sportolói eredményeimet, akkor a családi életemmel kapcsolatos információk honnan kerülhettek a birtokába? Talán olyan források útján, akik hosszú évek óta nem képezik a családunk részét, és nem vesznek részt az életemben?

Wladár Úr tudottan nem tagja a családomnak, ezért kérem tartózkodjon a családom minősítésétől, mert egyébként megfelelő jogi úton fogok lépéseket tenni - hiszen már én is jogásznak tanulok.

Felháborítónak tartom a MÚSZ Elnökének ilyen mértékű beavatkozását a családi életembe. Folyamatosan lejáratja mind az édesapám, mind az én személyemet. (...) Félek, hogy az úszószövetség ezek után ellenem is bosszúhadjáratot fog indítani, de úgy éreztem, hogy a nyugalmam érdekében meg kellett szólalnom.”