Két nappal az Olimpia bezárása után jelentette be a budai Csalogány 26 étterem is, hogy bezárnak. Legalábbis Facebookon a nyitvatartásnál már azt lehet látni, hogy „végleg bezárt”, illetve a mai napon posztoltak egy kommentár nélküli videót, amin csak annyi látni, hogy elégetnek egy „Time to Say Goodbye” feliratú papírt.