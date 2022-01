Befejezetlen épületeit kell lerombolnia a hatalmas adósságot görgető, csődközelben lévő kínai ingatlanóriásnak

A hongkongi tőzsdén hétfőn felfüggesztették a kereskedést a kínai ingatlanfejlesztő óriásvállalat, az Evergrande Group részvényeivel – írja a Bloomberg. A kínai média pár nappal korábban pedig arról számolt be, hogy az eladósodott ingatlanfejlesztő kénytelen lerombolni hajdani lakóingatlan-projektjének már álló házait.

Az Evergrande sorsa szeptember óta foglalkoztatja Kína és a világ gazdasági elemzőit: a hatalmas, 300 milliárd dolláros (a 2020-as magyar nemzeti össztermék csaknem kétszerese) adósságállományt görgető óriáscég fizetésképtelenné válása óta leginkább az a kérdés, hogy Peking mennyire tudja majd irányítása alatt tartani az összeomlást, és hogy a hatalmas cég bedőlése mekkora sebeket ejthet a kínai (és persze a világ-) gazdaság egészén. A vállalat hónapok óta gondban volt a törlesztőrészletek kifizetésével, és a Fitch hitelminősítő decemberben hivatalosan is kimondta a részleges csődöt.

Fotó: NOEL CELIS/AFP

A Financial Times összefoglalója alapján a pekingi vezetés továbbra is a puha földet érésben bízik, és jelenleg is zajlik a vállalat adósságállományának átstrukturálása. Az Evergrande helyzete két szempontból is rendkívül kényes lehet a kínai vezetés számára: egyrészt a vállalatba sok tízezer kisbefektető szállt be, úgyhogy az összeomlás maga alá temetné sok család megtakarítását. Ehhez kapcsolódik, hogy a cég rengeteg beszállító és alkalmazott felé is tartozik, úgyhogy könnyen szektorokon túlnyúló hatása is lehet a csődnek. Másrészt a vállalat több mint egymillió kínai lakásvásárlónak ígért ingatlanokat, akik közül sokan komoly előleget is fizettek már.

Élni hagyni

A bedőlés szeptemberi kezdete óta mind a kínai kormány, mind a befektetők arra koncentráltak elsősorban, hogy az Evergrande be tudja fejezni több száz félkész ingatlanprojektjét. A vállalat december 26-án azt közölte közösségi oldalán, hogy a projektjeik 92 százalékában folyik tovább a munka. Ez előrelépést jelentett a szeptemberi helyzethez képest, amikor a készülő ingatlanberuházások közel fele leállt.

De ezt a bejelentést beárnyékolta, amikor a hétvégén a Cailian nevű kínai híroldal arról számolt be, hogy az Evergrande-nek 39 készülő épületét kell 10 napon belül elbontania, mert jogsértő módon szerezte meg az építési engedélyeket. A problémás, bontásra ítélt projekt egy mesterséges szigeten épült eddig Danzhou partjainál - összesen 435 ezer négyzetméternyi ingatlanról van szó.

A mesterséges szigetre épülő város terve. Fotó: STRINGER/Imaginechina via AFP

Az Evergrande részvényei tavaly már 89 százalékot veszítettek árfolyamukból, de az új fejlemény hatására ismét felfüggesztették a kereskedésüket. Az Evergrande eddig főleg nemzetközi kötvénykifizetésekkel csúszott el, de most heteken belül több jelentős hiteltörlesztés határideje is eljön.

Az Evergrande válsága már most is súlyosan érinti a kínai ingatlanpiac egészét: a nemzetközi hitelminősítők a tavalyi év második felében sorra minősítették le a kínai ingatlanfejlesztőket. Az óriásvállalat problémái mellett a szektort érzékenyen érinti a pekingi kormány szándéka, hogy áthelyezzék a kínai gazdaság súlypontját az építő- és ingatlanpiacról a termelésre, lehetőleg úgy, hogy közben ezt ne kísérjék súlyos gazdasági és társadalmi problémák. Erről a nagyon kockázatosnak tűnő, de szükséges manőverről októberben jóval részletesebben is írtunk.

Az Evergrande helyzetéhez szorosan kapcsolódik az is, hogy a kínai gazdaság egésze is mutat komoly válságtüneteket: a decemberi gazdasági adatok alapján a vártnál kisebb mértékben nőttek csak a fogyasztói kiadások, és ugyan a termelés mértéke egy kicsit nőtt a tavalyelőtti értékhez képest, de közben látványosan menekült a tőke az ingatlanpiacról: az ingatlanárak harmadik hónapja csökkennek az országban, decemberre 0,3 százalékkal csökkent az új ingatlanok értéke, ami 2015 eleje óta a legnagyobb havi visszaesés.

A kínai GDP negyede a tét

És mivel az ingatlanpiac az éves kínai GDP több mint negyedéért felel, érthető, hogy ez a visszaesés miért érinti annyira érzékenyen a kínai vezetést, és miért szeretnék annyira, ha a gazdaság egésze kevésbé lenne kitéve ennek a szektornak.

Mindenesetre december közepén elemzők arra számítottak, hogy 2022 első felében tovább fog folytatódni a kínai ingatlanpiac vesszőfutása, és majd talán az év második felére rendeződhet a helyzet. Persze ehhez az is kell, hogy a bedőlő vállalatok zuhanását sikerüljön megfogni, illetve hogy a rendkívül szigorú járványkezelés ne vesse nagyon vissza a gazdaságot.

Azt is látni, hogy a kínai jegybank igyekszik hűteni a kedélyeket: december elején 200 milliárd dollárt pumpáltak a kínai pénzügyi rendszerbe, és jelezték már a jegybank részéről azt is, hogy elképzelhető enyhítés a monetáris politikában, hogy ezzel támogassák a növekedést, de csak az ingatlanpiac adósságszintjének visszafogásával párhuzamosan.