Tényleg kaptak szakadt, használhatatlanul összetapadt kesztyűket a kórházak

Elismerte a Belügyminisztérium államtitkára, hogy összetapadt, szakadt, elszíneződött kesztyűket szállítottak ki egészségügyi intézményekbe.

Decemberben jelezte nekünk egy orvos, hogy szakadt, szennyezettnek tűnő kesztyűk érkeztek abba a kórházba, ahol dolgozik.

Az orvos más kórházakból is hallott hasonló panaszokat, fotókat is kapott a kollégáitól. Mint kiderült, használhatatlanná csomósodott kesztyűk is érkeztek, amiket legfeljebb úgy lehet szétválasztani, ha elszakítja őket az ember.

A rossz minőségű, de még éppen használható kesztyűket nem dobták ki, „mert ez van”, írta az orvos, aki kénytelen így dolgozni:

A szakadt, elszíneződött kesztyűkre a DK-s Vadai Ágnes kérdezett rá írásban.

Erre válaszolta azt a Belügyminisztérium belbiztonsági államtitkára, hogy

„az egészségügyi intézményekbe kiszállított vizsgálókesztyűk minőségét dobozon belüli összetapadás, szakadás, elszíneződés miatt kifogásolták”.

Na de „szennyeződés miatti reklamáció az írásbeli kérdés beküldésének napjáig nem érkezett”.

A megoldás: „a kifogásolt tételek minden esetben cserére kerültek”.