Szigorú fellépést ígér a tüntetőkkel szemben a kazah elnök

Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök szerdán bejelentette, hogy átvette az ország nemzetbiztonsági tanácsának vezetését, és megígérte, hogy a lehető legnagyobb szigorral lépnek fel a közép-ázsiai köztársaságban több mint egy évtizede legsúlyosabb zavargások visszaszorítására - írja az MTI. Tokajev elnök tévés beszédet mondott, amelyben többek között azzal vádolta a tüntetőket, hogy a zavargások során rátámadtak a rendvédelmi erők tagjaira, akik közül többen megsérültek vagy meghaltak.

"Bűnöző csoportok verik a katonáinkat, megalázzák őket, meztelenül vonszolják az utcákon, erőszakoskodnak a nőkkel és fosztogatják az üzleteket" - mondta az elnök. "Államfőként és mától a biztonsági tanács elnökeként szándékomban áll a lehető legszigorúbban eljárni".

A rendőrség a fagyos téli időjárásban vízágyúkat, könnygázt és hanggránátokat vetett be a tüntetők ellen. Tokajev bejelentette, hogy nem hagyja el az országot, a fővárosban, Nur-Szultanban marad. Beszédében politikai reformokat is ígért, amelyeket rövidesen be is mutat majd.

Tokajev kéthetes szükségállapotot rendelt el a fővárosban és az ország legnagyobb városában, Almatiban, éjszakai kijárási tilalommal és a közlekedés korlátozásával a két városban és a környékén. A szükségállapotot azóta az ország egész területére kiterjesztették. A tüntetők Almatiban a polgármesteri hivatal után felgyújtották az elnök rezidenciáját, valamint egy kormányépületet is. Almati terület székhelyén, Taldikorganban a tüntetők ledöntötték a korábbi elnök, Nurszultan Nazarbajev 2016-ban felállított szobrát.

Az államfői beszéd után nem sokkal a tüntetők elfoglalták Kazahsztán legnagyobb városa, Almati repülőterét. Valamennyi, Almatiból induló és oda érkező járatot átmenetileg töröltek.

Taldikorgan városban közben a tüntetők ledöntötték Nurszultan Nazarbajev, az ország első elnökének szobrát.

Kanat Tajmerdenov almati kormányzó szerint a zavargások során több mint 120 járművet - közöttük 33 rendőrautót, tűzoltó járműveket és mentőket - gyújtottak fel, több mint 120 boltot, 130 kávéházat és éttermet, valamint mintegy száz irodát fosztottak ki. Több mint 500 embert bántalmaztak, közöttük 130 nőt és idős embert.

A kazahsztáni tiltakozások Zsanaozenben kezdődtek vasárnap, miután az országban eltörölték a cseppfolyósított földgáz árplafonját, és emiatt jelentősen megemelkedett a benzin alternatívájaként használt autógáz (LPG) ára. A zavargások átterjedtek az ország több városára, köztük Almatira és vidéki településekre is. Szerdán, amikor a zavargások Almatira és Nur-Szultanra is átterjedtek, a kormány benyújtotta lemondását, de a miniszterek ügyvivőként a helyükön maradnak az új kabinet megalakulásáig. A tüntetések hátteréről és lehetséges irányáról Gazda Albert írt részletes cikket.