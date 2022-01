Golyót küldtek az olasz immunológusnak, aki a gyerekek oltása mellett érvelt

Olaszország egyik legismertebb immunológus szakértőjét rendőri védelem alá kellett helyezni, miután egy borítékban feladott golyót küldtek neki, írja a BBC. Antonella Viola professzort és családját azért fenyegethették meg, mert a nyilvánosság előtt érvelt a gyerekek beoltása mellett.

A Paduában dolgozó Viola a töltény mellett egy levelet is talált, melyben azt írták neki, hogy le fogják lőni a családját és őt is, ha nem mond nemet a gyerekek oltására. Viola az eset után a közösségi oldalán írt arról, hogy a fenyegetői oltásellenesek lehettek, akik csak gyűlölni tudnak, elutasítják a logikát és a törvényeket, és csak erőszakot meg feszültséget szítanak, de ő mindig ki fog állni amellett, hogy a tudomány érveit képviselje azok felé, akik meghallgatják.

Olaszországban már egy hónapja oltják az 5 és 11 év közötti gyerekeket, de az oltás beadása nem kötelező. Viola most írt arról is, hogy ő továbbra is azt tanácsolja majd a szülőknek, hogy adják be az oltást, mert szerinte ez a helyes döntés.

A lap beszámolója szerint Európa-szerte megszaporodtak a fenyegetések a szakértőkkel és közszereplőkkel szemben: Franciaországban több politikust is megfenyegettek, akik a védettség igazolvánnyal kapcsolatos jogszabály vitájában vettek részt, míg Hollandiában szerda este Sigrid Kaag politikus házánál jelent meg egy ismert összeesküvés-elmélet terjesztő, aki élőben közvetítette a Facebookon, ahogy egy nagyobb fadarabot gyújt meg a politikus bejárati ajtaja előtt.