A kazah válság miatt hazánkban is emelkedhet az üzemanyagok ára

A kazahsztáni helyzet miatt az olaj ára több mint 4 százalékot emelkedett az elmúlt napokban. A múlt hét eleji 78 dollárhoz képest most 81,78 dolláros szinten áll, de járt 83 dollár közelében is - írja a Holtankoljak.hu. Az emelkedés annak ellenére következett be, hogy az OPEC országok megállapodtak a kitermelés további növelésében.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A portál szerint csak a forint árfolyama segíthet abban, hogy az üzemanyagárak ne emelkedjenek túl jelentősen Magyarországon. A forint ugyanis a dollárral szemben közel 3 százalékos emelkedést produkált, az aktuális árfolyam 315,99 forint. Ennek ellenére a Holtankoljak.hu szerint lehet arra számítani, hogy a benzin és a gázolaj beszerzési ára is emelkedni fog. Így a hét közepére a legtöbb helyen a benzinkutak eladási árai is felkúszhatnak 480 forintos szintre.