MI5: Politikai adományokon keresztül próbált befolyásolni brit képviselőket a kínai kormány brit ügynöke

Figyelmeztetést adott ki a brit kémelhárítás, amely szerint egy kínai származású londoni ügyvéd a Kínai Kommunista Párt megbízásából próbálhatott politikai befolyást gyakorolni brit parlamenti képviselőkre - írja a Guardian. Az ún. "befolyásolási figyelmeztetés" egy bizonyos Christine Lee-t jelöl meg mint a kínai állampárt feltételezett ügynökét, aki az évek során közel 700 ezer font adománnyal támogatott brit pártokat és képviselőket. Az MI5 a képviselőknek küldött levelében azt kéri, biztonsági okokból kerüljék Lee társaságát.

Christine Lee a brit politika ismert alakja, Theresa May a miniszterelnöksége idején ki is tüntette a kínai és brit közösségek közötti megértés és együttműködés elősegítéséért. Viszont ennek ellenére politikai adományait leginkább a Munkáspártnak és annak képviselőinek adta. Közülük is főleg Barry Gardinerrel, a munkáspárti frakció egyik befolyásos képviselőjével volt szoros a kapcsolata.

Lee 2015 óta közel félmillió font támogatást adott Gardinernek, sőt, a fia is Gardiner stábjában dolgozott. A képviselő a Guardian kérdésére azt mondta, hogy a kémelhárítás már évekkel ezelőtt felvette a kapcsolatot vele Christina Lee miatt, ő pedig együttműködött az MI5-al. Azt is elmondta, hogy a Lee-től kapott adományokat az utolsó pennyig elszámolták. Ami pedig a nő fiát illeti, semmilyen jel nem utal arra, hogy tudott volna anyja ügynöki tevékenységéről vagy együttműködött volna vele. Az MI5 figyelmeztetése után Lee fia felmondott.



