Bocsánatot kért a Downing Street, amiért bulit tartottak Fülöp herceg temetésének előestéjén

Elnézést kért pénteken Boris Johnson brit miniszterelnök hivatala II. Erzsébet királynőtől, amiért tavaly két partit is rendeztek az uralkodó néhai férje, Fülöp edinburghi herceg temetésének előestéjén.

A Telegraph pénteken írta meg, hogy tavaly április 16-án hajnalba nyúló, alkoholfogyasztással egybekötött búcsúbulit tartottak a Downing Streeten, az egyiket James Slack, a miniszterelnöki hivatal kommunikációs igazgatójának távozása, a másikat Johnson egyik személyi fotósának utolsó munkanapja alkalmából.

Boris Johnson nem volt jelen a partikon, de a Downing Street szóvivője pénteki nyilatkozatában „mélységesen sajnálatosnak” nevezte, hogy a királynő férjének halála utáni nemzeti gyász idején ilyesmi történt a kormányfői hivatalban.

A szóvivő utalt arra, hogy a bocsánatkérést kormányzati illetékesek tolmácsolták az uralkodónak.

Fülöp herceg, aki csaknem 74 évig élt házasságban II. Erzsébet királynővel, tavaly április 9-én, századik születésnapja előtt néhány héttel hunyt el a windsori királyi rezidencián.

Az edinburghi hercegtől április 17-én, a Downing Street-i partik másnapján vettek végső búcsút, és a királynő az akkori járványügyi szabályokat betartva egyedül ült a windsori kastély Szent György-kápolnájában, a gyászszertartás helyszínén.

Fotó: YUI MOK/AFP

Boris Johnson miniszterelnök alatt egyébként is inog a szék, saját párttársai szerint is távoznia kell, miután beismerte, hogy 2020 tavaszán, a lezárások idején részt vett egy Downing Street-i kerti partin. A parti miatt Johnson a héten, a londoni alsóházban személyesen is elnézést kért. (MTI)