Büntetőfékezés miatt állt be az M7-es autópálya

Péntek délután 17 óra előtt az M7-es autópályán Letenye felé vezető oldalán, Tárnok térségében a 23-as kilométernél két autó ütközött büntetőfékezés miatt - jelentette a Magyar Közút.

A baleseti helyszínelés nemrég fejeződött be és közel 10 kilométeres torlódás alakult ki a péntek délutáni csúcsban, amely a közlemény szerint lassan, de már kezd megszűnni. A büntetőfékező jármű sofőrje az információk szerint elhagyta a helyszínt.

A Magyar Közút pár napja tett közzé egy videót arról a múlt szombati balesetről, amit szintén egy büntetőfékező autós okozott.

„Abból a videóból is jól látszik, hogy mennyire balesetveszélyes és akár személyi sérüléssel járó esetek történhetnek ilyen helyzetekből” - írják. „Ráadásul a mostani eset is mutatja, nemcsak a balesetben közvetlenül érintett autósok, hanem számos, az autópályán közlekedő más járművezető is közvetett kárvallottja ezen szituációknak a jelentős torlódás és a hosszabb menetidő miatt.”

Határozottan kérnek mindenkit, hogy ne kövessék az ilyen autósok példáját, maguk és a többi közlekedő biztonsága érdekében.