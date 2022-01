Őrizetbe vették Djokovicot, amíg nem dönt a bíróság arról, hogy kitoloncolják-e Ausztráliából

Idegenrendészeti őrizetbe vették Ausztráliában Novak Djokovicot - írja a BBC. A szerb világelső teniszezőt visszavitték abba a hotelbe, ahol a január 6-i megérkezése után is dekkolt pár napot.

Az Australian Openre érkező Djokovicnak jelenleg nincs érvényes ausztrál vízuma. A teniszező nem oltatta be magát, de úgy nézett ki, hogy mégis kap felmentést az ausztrál belépéshez szükséges kötelező oltás alól. Aztán ezt a különleges engedélyt visszavonták, de Djokovic ügyvédei sikeresen fellebbeztek a döntés ellen. Ezután kiengedték a karanténhotelből, edzhetett is, de ismét visszavonták a vízumát több felmerülő probléma miatt. Ez ellen a döntés ellen is fellebbeztek az ügyvédek, vasárnap dönt a bíróság, addig viszont idegenrendészeti őrizetbe vették a szerbet.

Ha a bíróság elutasítja a fellebbezést, Djokovicot kitoloncolják és akár 3 évre is kitilthatják az országból. Ha Djokovic mégis maradhat, akkor viszont már hétfőn pályára kellene lépnie.