Hiába tarolja le a magyar iskolákat az omikron, azok nyitva állnak

„Jelenleg az óvodai csoportok 3 százalékában van valamilyen járványügyi intézkedés, az iskolákban a megváltozott protokoll értelmében sehol sincsen tanügyi intézkedés” - közölte az EMMI a Portfolioval. A lap arról érdeklődött a minisztériumnál, hogy az oktatási intézmények mekkora részét érinti az omikron variáns miatt valamilyen járványügyi intézkedés.

A lap megjegyzi, hogy mióta Magyarországon az iskolás korú gyermekek is olthatóvá váltak, a kormány már nem rendel el karantént a teljes osztály számára, ha fertőzöttet találnak. Azoknak, akik már megkapták az oltást, továbbra is be kell járniuk az iskolába, kivéve, ha maguk is pozitív tesztet produkálnak. Az oltatlan tanulók számára öt napos karantén az előírt.

A Portfolio információi szerint egyre több pedagógus és diák kapja el a fertőzést, van olyan óvoda a fővárosban, amelyet teljesen be kellett zárni emiatt. A lap olyan budapesti iskoláról is tud, ahol 16 osztályból 9 karanténban volt, valamint olyan intézményről is, ahol a gyerekek csak 40 százaléka vett részt a tanítási órákon ezen a héten. A szakszervezek szerint egyre több intézményben lehet számítani a diákok hiányzására és feladatellátási problémák is kialakulhatnak.