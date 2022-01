A honvédelmi minisztériumhoz valóban érkezett kérés amerikai csapatok ideiglenes telepítéséről - ismerte el az ATV kérdésére Szijjártó Péter.

Magát a megkeresést egyébként nem a magyar kormány hozta nyilvánosságra, arról a CNN számolt be szerdán. Az egyeztetések célja, hogy a NATO kelet-európai tagjai (Románia, Bulgária és Magyarország) fogadjanak egy nagyjából ezerfős amerikai katonai egységet, még mielőtt Oroszország esetlegesen megszállná Ukrajnát.

Szijjártó nagyvonalúan eltekintett attól, hogy egy ilyen jelentőségű ügyről nem a magyar kormány, hanem a CNN adott információt, sőt, bele is szállt a hírcsatornába. Azt mondta, hogy „én ezen az ezres számon hökkentem meg, mert azt még senkitől nem hallottam. De hát tudjuk, hogy a fake news terjesztésben az ön által hivatkozott amerikai médium (a kérdés arról szólt, hogy meg tudja-e erősíteni a CNN értesülését - a szerk.) abszolút világbajnok, legalábbis jó esélyes erre a pozícióra. Tehát ezres számról szó sem volt, az amerikai kérést megkaptuk, a honvédelmi minisztérium pedig egyeztet ebben a kérdésben”.

Hogy akkor mekkora létszámról van szó, arról Szijjártó nem beszélt. A CNN értesülése vonatkozhatott egyébként arra is, hogy összesen ezer amerikai katona érkezne a három országba.

Az ATV megkérdezte Szijjártót Szergej Lavrov orosz külügyminiszter követeléséről is, hogy a NATO vonja ki minden csapatát azokból a volt szocialista kelet-európai országokból, amely 1997 után csatlakozott a katonai szövetséghez. Ebbe a körbe potenciálisan beletartozik Magyarország is. (A kérés abszurditására Király kollégám már felhívta a figyelmet, hogy a „NATO minden alakulatába" ezeknek az országoknak a saját hadseregei is beletartoznak, tekintettel arra, hogy ezek az országok maguk is a NATO tagjai.)

Szijjártó viszont egyáltalán nem válaszolt arra a kérdésre, hogy mit szól jó barátja, az őt kitüntető Lavrov ötletéhez. A feszült NATO-orosz konfliktust pedig azzal intézte el, hogy higgadtságra, nyugodtságra, tárgyalásokra van szükség, no meg arra, hogy senki nem szítsa a feszültséget. (via hvg)